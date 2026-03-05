София Андреева, майка на Валери, който е един от косвено засегнатите участници в трагичния инцидент край хижа "Петрохан“, публикува гневен пост във Фейсбук, в който изразява опасения за сигурността на личната си информация.Андреева разказва, че е посещавала МВР пет пъти за разпити и е предоставила подробни показания, но изненадващо телефонът ѝ е бил иззет за проверка."Много съм гневна! Направо бясна ! Ходя 5 пъти на разпит в МВР. Говорим си с часове с едни мили хора там. Приказваме си , колко много искаме всички истината да излезе на яве. Създаваме си задружна атмосфера на приятелство и доверие. Давам възможно най-ясната информация. И изведнъж МВР ми конфискува телефона.", пише тя.Тя предупреждава, че лични съобщения, снимки и контакти могат да изтекат в интернет и обвинява държавните институции, че не носят отговорност за сигурността на гражданите."Никой не поема отговорност - най-малко полицията, която иска всичко да ѝ разкриеш, а после те оставя на произвола“, пише тя.Андреева критикува и начина, по който органите насочват разследването към сексуални мотиви, вместо да търсят истината за инцидента.В публикацията си тя обяснява също защо се стреми да осветли дейността на будистската Сангха, която според нея е неправилно разбирана от обществото, и защо присъствието на деца в духовната общност предизвиква недоразумения.Андреева завършва с извинение към близки и познати за потенциално разкриване на лични данни и подчертава, че "докато Пеевски царува и ДАНС съществува, истината няма да изплува“.