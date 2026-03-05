ЗАРЕЖДАНЕ...
София Андреева: Бясна съм! Ходя 5 пъти на разпит в МВР и изведнъж ми конфискуват телефона
Андреева разказва, че е посещавала МВР пет пъти за разпити и е предоставила подробни показания, но изненадващо телефонът ѝ е бил иззет за проверка.
"Много съм гневна! Направо бясна ! Ходя 5 пъти на разпит в МВР. Говорим си с часове с едни мили хора там. Приказваме си , колко много искаме всички истината да излезе на яве. Създаваме си задружна атмосфера на приятелство и доверие. Давам възможно най-ясната информация. И изведнъж МВР ми конфискува телефона.", пише тя.
Тя предупреждава, че лични съобщения, снимки и контакти могат да изтекат в интернет и обвинява държавните институции, че не носят отговорност за сигурността на гражданите.
"Никой не поема отговорност - най-малко полицията, която иска всичко да ѝ разкриеш, а после те оставя на произвола“, пише тя.
Андреева критикува и начина, по който органите насочват разследването към сексуални мотиви, вместо да търсят истината за инцидента.
В публикацията си тя обяснява също защо се стреми да осветли дейността на будистската Сангха, която според нея е неправилно разбирана от обществото, и защо присъствието на деца в духовната общност предизвиква недоразумения.
Андреева завършва с извинение към близки и познати за потенциално разкриване на лични данни и подчертава, че "докато Пеевски царува и ДАНС съществува, истината няма да изплува“.
Сергей Пройчев
на 05.03.2026 г.
Тази леля ли беше от анусчето към фонтанелата.
