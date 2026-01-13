ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Социолог: Възможно е президентът Радев изведнъж да скочи, той постъпва военно
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:39Коментари (0)101
© Булфото
"Не се вижда никаква възможност в рамките на това Народно събрание да се състави кабинет. Оттук нататък трябва да се мисли кога ще е датата на изборите. Това е по-сложен въпрос предвид факта, че не знаем колко време ще отнеме съставянето на служебен кабинет. Затова и датата, която се спомена – 29 март, ми се струва оптимистична“, коментира социологът от "Тренд“ Димитър Ганев.

По думите му без отговор на въпроса ще има ли партийна инициатива на президента Румен Радев, трудно може да се направи прогнози за следваща конфигурация в парламента. Според него ще получим отговор на този въпрос до две седмици.

"На 29 март сменяме времето и не е най-удачният избор. След това влизаме във Великден и отиваме на 19 април евентуално като втора възможна дата“, коментира от своя страна социологът Първан Симеонов от "Мяра“.

По думите му в момента има само два въпроса - скача ли Радев на политическата сцена и ще бъде ли с мнозинство или близо до мнозинството.

"Има известна логика да остави всички и да свикнат с мисълта, че няма да е и този път. И точно в последния момент да вземе да скочи, ползвайки някоя готова регистрация. В последния момент няма време много да го удрят, защото съм сигурен, че някои определени медии вече са заредили оръдията“, коментира пред bTV Симеонов.

"Имам чувството, че Радев постъпва военно – ще стои в окопа и изведнъж ще скочи на нож“, допълни той.

"На терена се търси политическа алтернатива не от днес или от вчера. За проценти е трудно да говорим, но ако има нов политически субект, оглавен от президента, ще има по-висока избирателна активност. Тя се вдига, когато има нов субект на сцената, показва изборната история“, каза Димитър Ганев.

По думите му обаче това не означава, че всички тези, които ще излязат да гласуват, задължително ще предпочетат новата партия.

"Със сигурност ще има мобилизация на хора, които не харесват и не приемат алтернативата на Румен Радев. Те ще се мобилизират да гласуват за негов опонент. Но разбира се, като относителен дял, най-голяма част от тези нови избиратели, които ще излязат да гласуват, ще припознаят новата формация. Не можем да отговорим все още на въпроса колко ще са тези хора“, коментира социологът.

Според Първан Симеонов няма да е грешка за Румен Радев, ако не скочи сега, защото може да има още шансове и то по-сериозни.

"Сега обаче има импулс. Ако реши в посока слизане на политическия терен, най-вероятно ще развие бърз финален спринт със силна мажоритарна кампания, която е центрирана около неговия образ“, смята Симеонов.

Според него обаче по-интересното е какво ще се случи след това, защото може да се формира парламент, в който да се наложи ПП-ДБ и формацията на Радев да имат колаборация.

"Главният въпрос е ще успее ли президентът да мобилизира антивот срещу ГЕРБ и Делян Пеевски. Ако той успее да го направи, без да попречи много на ПП-ДБ, може да се окаже в следващ парламент, че ще има условия за антикорупционно мнозинство между сили, които иначе не биха си говорили“, на мнение е социологът.

Според него Бойко Борисов ще се опита да излезе от изолацията и сянката на Пеевски било през ПП-ДБ, било през президента.

"Ако Пеевски бъде победен от Радев и ПП-ДБ, той може да се включи към победителите в последния момент. Но напоследък ПП казват ГЕРБ без Борисов“, посочи Първан Симеонов.

Според социолозите не може да се каже кой ще бъде избран за служебен премиер и това ще бъде сложен въпрос, който може да се проточи.


Още по темата: общо новини по темата: 108
12.01.2026 »
12.01.2026 »
12.01.2026 »
12.01.2026 »
12.01.2026 »
12.01.2026 »
предишна страница [ 1/18 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Слави Трифонов гневен на македонците: Точно това заслужавате
09:00 / 13.01.2026
Българка, участвала в мащабна престъпна схема за милиони, отново ...
08:56 / 13.01.2026
Търговци в един от най-посещаваните туристически обекти в Българи...
08:49 / 13.01.2026
Минусови температури в абсолютно цялата страна тази сутрин
08:35 / 13.01.2026
Ръст на заболелите от грип! Лекар: Човек почти не може да стане о...
08:20 / 13.01.2026
Празник е! Ето какво трябва да направите 7 пъти на този ден
07:40 / 13.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Галена срина рейтинга на bTV
Галена срина рейтинга на bTV
22:45 / 11.01.2026
Клиент пристигнал с три бидона събрани монети, обменил ги в евро, блокирал банката
Клиент пристигнал с три бидона събрани монети, обменил ги в евро, блокирал банката
20:29 / 11.01.2026
Албена Михова: И казах довиждане, извадих си ключовете и напуснах
Албена Михова: И казах довиждане, извадих си ключовете и напуснах
10:48 / 11.01.2026
ЧСИ продава двуетажна къща в пловдивско село за никаква цена
ЧСИ продава двуетажна къща в пловдивско село за никаква цена
15:23 / 11.01.2026
Легендарен наш водещ, известен като "поразяващата уста" и роден в Сърбия, празнува днес
Легендарен наш водещ, известен като "поразяващата уста" и роден в Сърбия, празнува днес
16:32 / 11.01.2026
Екстремен студ в Европа, измериха минус 40 градуса
Екстремен студ в Европа, измериха минус 40 градуса
22:44 / 11.01.2026
Махат Дара от "Гласът на България", известна певица я заменя
Махат Дара от "Гласът на България", известна певица я заменя
11:10 / 11.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
Кабинетът "Желязков" подава оставка
Борба за почистването на Пловдив
Зима 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: