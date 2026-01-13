ЗАРЕЖДАНЕ...
|Социолог: Възможно е президентът Радев изведнъж да скочи, той постъпва военно
По думите му без отговор на въпроса ще има ли партийна инициатива на президента Румен Радев, трудно може да се направи прогнози за следваща конфигурация в парламента. Според него ще получим отговор на този въпрос до две седмици.
"На 29 март сменяме времето и не е най-удачният избор. След това влизаме във Великден и отиваме на 19 април евентуално като втора възможна дата“, коментира от своя страна социологът Първан Симеонов от "Мяра“.
По думите му в момента има само два въпроса - скача ли Радев на политическата сцена и ще бъде ли с мнозинство или близо до мнозинството.
"Има известна логика да остави всички и да свикнат с мисълта, че няма да е и този път. И точно в последния момент да вземе да скочи, ползвайки някоя готова регистрация. В последния момент няма време много да го удрят, защото съм сигурен, че някои определени медии вече са заредили оръдията“, коментира пред bTV Симеонов.
"Имам чувството, че Радев постъпва военно – ще стои в окопа и изведнъж ще скочи на нож“, допълни той.
"На терена се търси политическа алтернатива не от днес или от вчера. За проценти е трудно да говорим, но ако има нов политически субект, оглавен от президента, ще има по-висока избирателна активност. Тя се вдига, когато има нов субект на сцената, показва изборната история“, каза Димитър Ганев.
По думите му обаче това не означава, че всички тези, които ще излязат да гласуват, задължително ще предпочетат новата партия.
"Със сигурност ще има мобилизация на хора, които не харесват и не приемат алтернативата на Румен Радев. Те ще се мобилизират да гласуват за негов опонент. Но разбира се, като относителен дял, най-голяма част от тези нови избиратели, които ще излязат да гласуват, ще припознаят новата формация. Не можем да отговорим все още на въпроса колко ще са тези хора“, коментира социологът.
Според Първан Симеонов няма да е грешка за Румен Радев, ако не скочи сега, защото може да има още шансове и то по-сериозни.
"Сега обаче има импулс. Ако реши в посока слизане на политическия терен, най-вероятно ще развие бърз финален спринт със силна мажоритарна кампания, която е центрирана около неговия образ“, смята Симеонов.
Според него обаче по-интересното е какво ще се случи след това, защото може да се формира парламент, в който да се наложи ПП-ДБ и формацията на Радев да имат колаборация.
"Главният въпрос е ще успее ли президентът да мобилизира антивот срещу ГЕРБ и Делян Пеевски. Ако той успее да го направи, без да попречи много на ПП-ДБ, може да се окаже в следващ парламент, че ще има условия за антикорупционно мнозинство между сили, които иначе не биха си говорили“, на мнение е социологът.
Според него Бойко Борисов ще се опита да излезе от изолацията и сянката на Пеевски било през ПП-ДБ, било през президента.
"Ако Пеевски бъде победен от Радев и ПП-ДБ, той може да се включи към победителите в последния момент. Но напоследък ПП казват ГЕРБ без Борисов“, посочи Първан Симеонов.
Според социолозите не може да се каже кой ще бъде избран за служебен премиер и това ще бъде сложен въпрос, който може да се проточи.
