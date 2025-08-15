ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Собственикът на колата от касапницата: Дал съм колата на друг човек за ползване
Оказва се, че белият автомобил от катастрофата не е негов или на семейството му. Пред NOVA собственикът обясни, че не познавал Виктор и не е знаел, че колата му е в него. Той е бил дал автомобила на трети човек.
"Нямам никаква идея. Дал съм колата на друг човек за ползване. Разбрах сутринта като ми се обадиха от полицията", обясни той пред медията.
Сигналът за трагичния инцидент е подаден минути преди 02.00 ч. На място идват много екипи на полицията и Спешна помощ. Оказва се - шофьорът е взел книжката си в началото на месеца, а за краткото време се е превърнал в рецидивист.
На видеото от охранителните камери се вижда как автомобилът изскача с много висока скорост от кръстовището на булевардите "Възкресение" и "Константин Величков", прелита през тротоара и трамвайните релси и се врязва в спрелия на червен светофар автобус.
"Само вчера Виктор Илиев е получил 2 фиша", обясни заместник-началникът на 3 РУ Станислава Тодорова.
От полицията обясниха, че за двете седмици, откакто Виктор Илиев има книжка има редица нарушения.
"Роден е 2004 година. Същият е правоспособен от 1 август тази година. До момента има общо 6 фиша за маловажни нарушения", обясни комисар Мартин Цурински, зам-началник на "Пътна полиция" в СДВР.
"Очевидно 7-ото се превръща в смъртоносно. Настояваме за промени в закона. Подобни хора след три нарушения трябва да се отстраняват от пътя", каза транспортният министър Гроздан Караджов.
През март Виктор Илиев е изкарал теорията, а през юли практическата част от курса. От Министерството на транспорта разпространиха видеозаписи от провеждането на изпита на 21-годишния мъж.
"Автошколата, която е провела обучението му и след това е организирала изпита, ще бъде проверена" , увери Караджов.
От школата отказаха да коментират заради течащото разследване.
"Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни. На водача на автобуса са издадени талони за медицинско изследване, тъй като здравословното му състояние не е позволявало на място да бъдат взети проби", обясни комисар Мартин Цурински, зам.-началник на "Пътна полиция", СДВР
От Столичния автотранспорт съобщиха, че вследствие на тежкото ПТП автобусът е срязан, за да се извади от него лекият автомобил. От направения оглед може да се заключи, че купето е напълно повредено и неподлежащо на възстановяване.
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 1 ч. и 1 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Без образование и диплома, но с книжка, нови разкрития за шофьора...
18:03 / 15.08.2025
Мъж обвини жена, че пренася бомба на летището в София
17:11 / 15.08.2025
Забравете за непоносимите жеги
16:04 / 15.08.2025
И двамата родители на 18-годишния младеж, който предизвика мелето...
16:10 / 15.08.2025
Агенцията по заетостта впрегна на работа над 7 200 айляци само за...
15:32 / 15.08.2025
Шофьорът на аудито: Да треперят всички!
14:28 / 15.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Слави Трифонов: Нямам думи!
19:09 / 13.08.2025
След грешна резервация - семейство и трето дете напът
16:55 / 13.08.2025
Баба Ванга: Черно море ще достигне Сливен
17:33 / 14.08.2025
Забраниха къпането на няколко плажа по Черноморието
14:11 / 13.08.2025
Те нямат сватба, но отбелязват годишнината си
14:13 / 13.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS