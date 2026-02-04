Собственикът на хижата в писмо до майка си: Нищо от това, което ще чуеш, не е вярно, но нямаме повече сили

© Ивайло Калушев, собственикът на хижата, в която беше извършено тройно убийство, е написал съобщение на майка си - известно време преди трите трупа да бъдат открити, научи bTV.



"Нищо от това, което ще чуеш, не е вярно, дори и частичка, но нямаме никакви сили повече да се борим с тази кочина... То не е причината, то е просто капката, която преля за всички нас чашата, поредният искрен опит да помогнем на едно болно дете - момиче е, в твоя чест.



Прости ми, благодаря ти от сърце и когато намериш сили (по-скоро е по-добре), просто си насочи мисълта към мен и ще ме намериш. Този свят е един много стабилен сън.



Няма смисъл да го превръщаш в кошмар. Направи напук и виж вътре в себе си и се усмихни. Обичам те много. Бъди свободна", пише мъжът до своята майка.