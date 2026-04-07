В навечерието на Великден проверка в цех за производство на тестени изделия в Сандански показва, че цените на козунаците се увеличават, макар и не драстично. Най-сериозно поскъпват продуктите с шоколад, докато класическите варианти запазват относително стабилни цени, предава Българската национална телевизия.

Според Мира Георгиева, собственик на пекарна за сладки и солени изделия, увеличението е ограничено:

"Има малко частично увеличение на козунаците, но специално при нас разликата при класическия козунак е около едно евро спрямо миналата година.“

По-значително е поскъпването при козунаците с добавки, особено с шоколад, тъй като цените на шоколада и какаото са се повишили. Най-търсен остава козунакът с локум и шоколад, който в момента струва около 8 евро.

Основните хранителни продукти също поскъпват: яйцата са с 20% по-скъпи спрямо миналата година, млякото и дизелът също бележат ръст, а агнешкото струва между 15 и 20 евро за килограм.

Експертите очакват предстоящият Великден да бъде по-скъп за потребителите. Симеон Караколев, председател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация, отбеляза:

"Ограниченият добив на агнешко, заради намаление на броя на животните, води до поскъпване. Потребителите плащат цената, защото не се ваксинираха животните.“

По думите му цените на агнешкото в магазините вече надвишават разумните граници, като в самите ферми килограм живо тегло струва 5–7 евро, а вносното месо влиза на под 10 евро.

Ивайло Гълъбов, председател на Съюза на птицевъдите, увери, че недостиг на яйца няма да има, но проблем остават бавното изплащане на обезщетения за загуби на ферми, вследствие на заболявания и намалено поголовие.

Според експертите причините за поскъпването са комплексни – включват ръст на разходите за горива и енергия, влияние на международни конфликти и липса на работещи кооперативи в сектора.

"Ако кооперативите работеха както в Европа, щяхме да купуваме българско агнешко на около 15 евро и овче сирене на около 8 евро,“ посочи Караколев.

И Гълъбов, и Караколев са категорични, че тенденцията за покачване на цените ще продължи:

"Това ще бъде скъп Великден, а следващият ще е още по-скъп. Посоката е само една – нагоре.“