Празничните дни около Великден донесоха оптимизъм за хотелиерите във Варна и околните курорти, отчитайки по-висока посещаемост в сравнение с миналата година. Въпреки положителните цифри обаче, браншът остава нащрек заради икономически фактори и инфраструктурни проблеми. Тази година се наблюдава отчетлива промяна в профила на гостите. Докато румънският пазар бележи лек отлив, отдаван на икономическата криза в северната ни съседка, родните туристи са запълнили легловата база.

Българите – основен двигател на празничния туризъм

"Резервациите са увеличени с около 15% спрямо предходната година. Преобладават българите, които съставляват близо 70% от нашите гости“, казва. Кирил Пантелеев, генерален мениджър на хотел,:

Любомир Стамболийски, търговски директор на к.к."Св. св. Константин и Елена“, потвърждава тенденцията: "Отчитаме умерен ръст. Почти цялата леглова база беше напълно заета, основно от български граждани, което е изключително радостен сигнал.“

Предизвикателството на ранния Великден

Тъй като празникът тази година се падна далеч от официалното начало на летния сезон, повечето сезонни обекти останаха затворени. Потокът бе поет основно от целогодишно работещите хотели в града и курортните комплекси.

"За Великден имаме абсолютно същото количество хора и същия таргет. Радващо е, че няколко групи повториха посещението си от миналата година, което е атестат за качество,“ коментира пред БНТ собственикът на хотел Атанас Карагеоргиев.

Въпреки успешните празнични дни, бизнесът изразява сериозни опасения относно предстоящото лято. Хотелиерите подчертават, че без адекватна държавна и общинска подкрепа, сезонът е изложен на риск.

Основните притеснения на бранша включват най-вече лоша инфраструктура и спад в ранните записвания

Атанас Карагеоргиев критикува липсата на диалог с местната власт: "Пътят от Варна до курортите е в ужасно състояние. Без добра инфраструктура не можем да очакваме силен сезон.“

Войната в Близкия изток и общата инфлация карат туристите да отлагат планирането на отпуските си. Това води до забавяне на ранните записвания, които са ключови за прогнозирането на приходите.

Браншът е единодушен - предстоящият туристически сезон ще бъде "труден“ и ще изисква гъвкавост, за да се компенсират негативните външни влияния и недоверието на международните пазари.