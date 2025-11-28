ЗАРЕЖДАНЕ...
|Сняг заваля в Родопите
През следващото денонощие в планините ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд, над 1300 метра – от сняг. След обяд в района на Рила и Пирин ще бъде почти без валежи.
Ще духа умерен вятър от изток-югоизток, по високите върхове – от югозапад, който постепенно ще се ориентира от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 4°, на 2000 метра – около 0°.
Омбудсманът: Не приемам поредното увеличение на цените на ВиК усл...
15:31 / 28.11.2025
БНБ: Заради еврото - от 1 януари 2026 г. преустановяваме тази пра...
14:22 / 28.11.2025
Скандал между Борисов, Асен Василев и Ивайло Мирчев в парламента
13:02 / 28.11.2025
Тежък сблъсък до АМ "Тракия"
12:34 / 28.11.2025
Адвокат: Масовите сделки на вторичния пазар, където физически лиц...
12:22 / 28.11.2025
Синоптиците издадоха две предупреждения за утре
12:18 / 28.11.2025
През 2026 година започва нов етап за човечеството
19:21 / 26.11.2025
Измериха Околовръстното на Пловдив с ролетка
15:19 / 27.11.2025
Съдът реши - Коцето ще получи 100 хиляди лева от МВР
14:41 / 27.11.2025
МВР взе две решения за Околовръстното на Пловдив
11:55 / 26.11.2025
Обявиха най-висока степен на опасност за 28 ноември
13:33 / 27.11.2025
Загиналото семейство се е прибирало от рожден ден на едногодишно дете
08:16 / 26.11.2025
