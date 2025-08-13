ЗАРЕЖДАНЕ...
|Смъртоносна катастрофа в Хасковско
Вчера следобед по пътя се е движил лек автомобил "Дачия“, шофиран от 40-годишен от Пазарджик. След загуба на контрол над колата, водачът е излязъл извън платното в ляво, ударил се е в мантинела и след това в дърво.
Пристигналите на място медици са констатирали, че мъжът е починал на място. Образувано е досъдебно производство.
