Смъртоносна катастрофа в Хасковско

© Илюстративна снимка Водач е загинал на място след произшествие на третокласен път на пътя от с. Сива река в посока с. Малко градище, съобщават от полицията в Хасково.



Вчера следобед по пътя се е движил лек автомобил "Дачия“, шофиран от 40-годишен от Пазарджик. След загуба на контрол над колата, водачът е излязъл извън платното в ляво, ударил се е в мантинела и след това в дърво.



Пристигналите на място медици са констатирали, че мъжът е починал на място. Образувано е досъдебно производство.