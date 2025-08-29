ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Служител на висока държавна длъжност ще се сдобие с обвинение за хулиганство
Инцидентът е възникнал, когато доставчик спрял служебния си автомобил пред гаража на Витанова, за да зареди близък магазин. Това предизвикало гнева на директорката, която първо счупила предното стъкло на колата, а след това започнала да крещи на шофьора.
Пострадалият мъж е подал жалба, а на мястото са пристигнали полицейски екипи. Заради високата длъжност на Витанова материалите по случая са изпратени както до Районната прокуратура, така и до главния прокурор.
Според информация на NOVA, днес Хрисимира Витанова не е била на работа и не е отговаряла на телефонните обаждания. По случая вече е образувано досъдебно производство.
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 28 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
КЗК въведе секретна система за сигурност на определена инфомация,...
13:29 / 29.08.2025
Президентът издаде указ за назначаването на Мирослав Рашков за гл...
13:18 / 29.08.2025
Пациентите с ТЕЛК вече могат да получават решенията си изцяло еле...
13:46 / 29.08.2025
"Възраждане" илиза на протест пред ВМЗ - Сопот заради идването на...
12:32 / 29.08.2025
Осъдиха 19-годишна за хакване на чужд Facebook профил
11:59 / 29.08.2025
Икономист: Реалните данъчни оценки на имотите ще носят повече при...
11:54 / 29.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Деян Донков!
14:45 / 27.08.2025
България е втора в Европа в срамна статистика
18:53 / 28.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS