Служител на висока държавна длъжност ще се сдобие с обвинение за хулиганство

© Директорката на Териториалната дирекция на НАП – Велико Търново Хрисимира Витанова най-вероятно ще се сдобие с обвинение за хулиганство, след като тази сутрин е потрошила автомобил, паркиран пред дома ѝ.



Инцидентът е възникнал, когато доставчик спрял служебния си автомобил пред гаража на Витанова, за да зареди близък магазин. Това предизвикало гнева на директорката, която първо счупила предното стъкло на колата, а след това започнала да крещи на шофьора.



Пострадалият мъж е подал жалба, а на мястото са пристигнали полицейски екипи. Заради високата длъжност на Витанова материалите по случая са изпратени както до Районната прокуратура, така и до главния прокурор.



Според информация на NOVA, днес Хрисимира Витанова не е била на работа и не е отговаряла на телефонните обаждания. По случая вече е образувано досъдебно производство.