Слънчев вторник с температури до 20 градуса

© Днес преди обяд ще преобладава слънчево време, с разкъсана средна и висока облачност. В сутрешните часове на места в низините и по поречията ще има намалена видимост. През втората половина на деня от запад облачността ще се увеличи и вплътни. На отделни места в Рило-Родопската област ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 15° и 20°, за София – около 16°, сочи прогнозата на НИМХ.



Над планините ще има значителна висока и средна облачност. На отделни места в Рило-Родопската област ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра – около 6°.



По Черноморието сутринта на места ще има намалена видимост. Облачността ще е разкъсана, висока и средна, по-значителна в следобедните часове. Ще духа слаб и умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 16° и 18°. Температурата на морската вода е 17°-19°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.