© Булфото Три лица са арестувани, единият е италиански гражданин, а петима полицаи са пострадали. Това обяви на брифинг директорът на СДВР Любомир Николов пред журналисти, предаде репортер на "Фокус".



"Имаме трима задържани за хулигански действия, единият е италиански гражданин. Другите двама са опитали да увредят автомобил на НСО и да се саморазправят с лице с имунитет", каза той.



На задържаните са им образувани досъдебни производства и се очаква Софийска районна прокуратура да им повдигне обвинения.



По думите му са повредени 3 полицейски автомобила, установени са материални щети, но за момента не е ясно в какъв размер.



Вчера се проведе многохиляден протест срещу план-сметката на страната, който бе обявен за мирен, но в един момент действията ескалираха.



По отношение на разпространените кадри на полицая, който се плези и демонстрира непрофесионално отношение, Николов обяви:



"Видях клипчето с плезещия се полицай. Аз не мога да кажа дали изразява някаква реакция спрямо конкретно лице или дали провокира, предстои да извършим проверка", коментира той.



Николов категорично обяви, че охраната на протеста е осъществена само с щатни полицейски служители.



"Не е имало служители на "Делта гард", категоричен бе той и допълни, че има трима пострадали протестиращи, които са без сериозни наранявания.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.