След протестите в София: Даниел Митов не вижда основание да подава оставка
Автор: Марияна Стойчева 17:11Коментари (0)242
© Булфото
Няма основание да подавам оставка. Това заяви вътрешният министър Даниел Митов в пленарна зала, който днес бе в Народното събрание на изслушване във връзка с провелите се протести в София. Изслушването е по искане на "Продължаваме Промяната- Демократична България", предаде репортер на "Фокус". 

Митов обясни, че основание за оставка може да има, когато се случи нещо, което да доведе до масово пострадали хора, които да имат здравословни проблеми, или има дебат около това дали полицията е употребила прекомерна сила или насилие.

"В случая няма основание за това. Протестът не завърши с насилие или окървавяване, каквото беше целта на провокаторите", добави вътрешният министър.

"Единственото достойно мъжко поведение е да подадете оставка днес, на вашия рожден ден, преди протеста", каза от своя страна съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев

Митов съобщи, че сред тарторите на групите на площада са били установени лица, познати на полицията от предишни протести, свързани с определени политически формации. Един от тях, с инициали Й.М., е бил водач на листата на партия "Величие“ на последните избори в Пазарджик. По думите му същият мъж е организирал и блокада на два автомобила в село Огняново по време на местните избори в района.

Митов допълни, че другият лидер, обозначен с инициали Й.С., е добре познат на полицията заради участия в протестни прояви на партия МЕЧ. Според вътрешния министър именно тези двама мъже са ръководели противообществените действия на бул. "Васил Левски“ и бул. "Александър Дондуков“.


