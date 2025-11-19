ЗАРЕЖДАНЕ...
|Слави Трифонов: Тези хора, които съдът ги оправда, са лъжци
"Невинен няма“
"На първа инстанция съдът реши – Лена Бориславова е невинна, не е фалшифицирала подписа на шефа на сдружение
"Корал". Подписът е фалшив. И това реши съдът. Ама не е сигурно дали го е фалшифицирала Лена“, пише Трифонов.
Той поставя акцент върху политическите последици от фалшифицирания документ, като подчертава, че именно благодарение на него Кирил Петков е станал министър в първия служебен кабинет на Стефан Янев през 2021 г.
"Но е сигурно, че Кирил Петков стана министър благодарение на този фалшив подпис. Заболя ме главата“, заявява лидерът на ИТН и пита: "Има ли някой невинен в цялата тази история? Лена ли? Киро ли? Или съдът?“
В публикацията си Трифонов цитира и Атанас Русев от сдружение "Да запазим Корал“ – човекът, чийто подпис е бил използван върху документа.
"Разбирате ли сега каква точно КОЧИНА е съдебната ни система и цялата ни ‘държава’? Въпреки неопровержимите доказателства, десетки свидетелски показания, виновният е изкаран невинен.“
По думите му, решението е "залогът за скоропостижната оставка на Кирил Петков“. Той завършва с тежка оценка за състоянието на институциите: "Точно в тази кочина живеем и който може да мисли, разбира кои са най-най-големите свине в тази ‘държава’.“
Вчера състав на Софийския районен съд призна Лена Бориславова за невиновна по обвинението, че умишлено се е ползвала от неистински документи. Съдът прие, че подписите са неавтентични, но липсват безспорни доказателства, че тя е авторът на фалшификацията или че е знаела за нея. В мотивите си съдът посочва, че до електронния ѝ подпис са имали достъп и други служители от кантората, в която е работила.
Днес стана ясно, че Софийската районна прокуратура е внесла протест срещу оправдателната присъда, което означава, че делото ще продължи на по-горна инстанция.
В края на своята публикация Слави Трифонов обобщава позицията си с остри думи към лидерите на "Продължаваме промяната“:
"Тези хора, които съдът ги оправда, са лъжци. Мислят се за повече от другите.“
