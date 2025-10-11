ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Слави Трифонов: Ще направя всичко възможно такива гнусотии и пошлости да продължат да съществуват
Автор: Елиза Дечева 12:43Коментари (0)1205
©
Лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов с коментар в социалните мрежи, след напрежението около законопроекта, предвиждащ затвор и глоба при разпространяване на лична информация.

ИТН предложи промени в Наказателния кодекс, предвиждащи "от 1 до 6 години затвор и глоба от 2000 до 5000 лв ако някой разпространява информация, касаеща личния живот на другиго без негово съгласие".

Цитирайки заглавия относно здравословното си състояние, Слави Трифонов добави, че ще направи всичко възможно "такива измислици, гнусотии и откровени пошлости да продължат да съществуват. Защото така ние в България разбираме свободата на словото". 

"Фокус" публикува текста без редакторска намеса. 

"Слави Трифонов признал пред много близък човек, че умира, помолил го да…“

"Слави в ареста заради ‘Евровизия’“

"Слави се върнал към дрогата?“

"Слави тежко болен, ходи на химиотерапия в онкоклиника – София“

"Шоуменът изглежда ужасяващо без грим; главата му е цялата в рани; фоторепортер на ‘Папараци’ успя да заснеме истината за Слави“

"Слави спи с малолетна“

"Слави не може да има деца“

"Слави е импотентен“

"Слави си сменя кръвта в Париж“

Това е една микроскопична частичка от нещата, които се пишат за мен. Разбира се, на някои от вас ще им стане неприятно, когато ги четат; други ще се отвратят, трети — може би — ще се натъжат, а четвърти искрено ще се зарадват. Така е. Отдавна съм приел, че всичко това е част от онова, което ми се случва, и съм се опитвал, доколкото мога, да предпазя близките си. Доколко съм успял — не знам, но знам, че това е част от българското публично пространство.

Има държави, в които не е така. Там няма жълти сайтове и жълти вестници — не защото няма кой да ги пише, а защото няма кой да ги чете. Например, така е в Швейцария.

Е, за добро или за лошо, в България не е така.

И сега ще ви споделя нещо: за някои хора, които в днешната емоционална говорилня не са разбрали, ще кажа следното — доколкото зависи от мен, аз ще направя всичко възможно, за да могат такива измислици, гнусотии и откровени пошлости да продължат да съществуват. Защото така ние в България разбираме свободата на словото.

Ще бъда още по-директен и ще се обърна към една част от т.нар. български естаблишмънт. Знам, че ме мразите. И винаги, доколкото зависи от мен, ще правя всичко възможно, за да можете свободно да изразявате омразата си. Защо ли? Защото това ме зарежда и ме прави щастлив. И не се шегувам.


Още по темата: общо новини по темата: 963
10.10.2025 »
10.10.2025 »
10.10.2025 »
10.10.2025 »
10.10.2025 »
10.10.2025 »
предишна страница [ 1/161 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Доживяхме! Държавата събаря хотел на морето, построен върху река
13:04 / 11.10.2025
Премиерът на България обеща увеличение на заплати
12:52 / 11.10.2025
АПИ въведе нова забрана по магистрала "Тракия"
12:19 / 11.10.2025
Вежди Рашидов: Държавността е изтървана
11:55 / 11.10.2025
Проф. Стоянович: Да поискаш от българката да роди трето дете е ка...
11:47 / 11.10.2025
Семейството на Христина и Марти: Изказваме дълбокото си възмущени...
11:41 / 11.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Строителен предприемач: Покупката на жилище на зелено с кредит е гаранция за безпроблемно изпълнение на сделката
Строителен предприемач: Покупката на жилище на зелено с кредит е гаранция за безпроблемно изпълнение на сделката
11:26 / 10.10.2025
Големи компании предлагат работа в Пловдив почти без интервю
Големи компании предлагат работа в Пловдив почти без интервю
05:10 / 09.10.2025
Двама милиардери от България в световната класация на богаташите, братя са
Двама милиардери от България в световната класация на богаташите, братя са
09:03 / 09.10.2025
Арести в Пловдив! Еротичен модел заработи 2 800 000 долара, други ги прибраха
Арести в Пловдив! Еротичен модел заработи 2 800 000 долара, други ги прибраха
13:41 / 09.10.2025
4 пожарни и линейка на мястото на големия пожар в Пловдив, в жилището може да има хора
4 пожарни и линейка на мястото на големия пожар в Пловдив, в жилището може да има хора
17:00 / 10.10.2025
Александра Тюркмен: Направо ми разказа играта
Александра Тюркмен: Направо ми разказа играта
16:22 / 09.10.2025
Дженифър Анистън: Пътят към бебето беше труден
Дженифър Анистън: Пътят към бебето беше труден
15:30 / 10.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
ДЮШ на ПФК Ботев (Пд)
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: