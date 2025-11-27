Слави Трифонов: При определени условия се завръщам като водещ

© Интересно видео по повод 25-ата годишнина на "Шоуто на Слави“ пусна в профила си във Фейсбук Слави Трифонов.



"Такава ми е натурата, че отбелязването на някакви годишнини не ме впечатлява особено. Може би не съм прав.



Сега има една годишнина, която си струва да отбележа, основно заради вас и заради моя екип. Днес се навършват 25 години от старта на "Шоуто на Слави“.



Трудно ми е да опиша какви емоции се борят в мен. Това беше един изключителен период от моя живот – много труден, но и много славен и много сладък и като цяло изключителен, защото преживях изключителни неща. Срещнах се с хора от цял свят, само съм си мечтаел преди това да ми се случи нещо подобно“, сподели той.



"Най-много искам да благодаря на вас, уважаеми зрители. Вие бяхте нашия мотив, моя мотив, нашия смисъл, моя смисъл и нашия двигател, моя двигател, за да съществува "Шоуто на Слави“ за мен беше чест да бъда ваш водещ.



Винаги съм бил откровен с вас, ако имам възможност, ако има необходимите условия и ако вие искате, аз мога пак да бъда ваш водещ – за ваша радост и за ужас на много други, за които се сещам“, посочи в заключение той.