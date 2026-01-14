Слави Трифонов: Не мога да разбера ПП-ДБ защо непрекъснато искат да протестират

© Аз не мога да разбера ПП-ДБ защо непрекъснато искат да протестират. По принцип е хубаво човек да протестира, защото това показва, че е свободен, но трябва да има смисъл - в случая основателна причина. Това заяви във Facebook лидерът на ИТН Слави Трифонов.



Припомняме, че нов протест е организиран от ПП-ДБ тази вечер, този път с искане за 100% машинно гласуване.



"Ако гледам от позицията на ПП-ДБ, няма правителство, тоест правителството падна, ще има избори след два месеца. ПП-ДБ твърдят, че ще имат 121 депутата в следващия парламент - ами значи всичко им е наред. При такова мнозинство в следващия парламент те ще могат да направят каквото си искат и да приемат каквито си искат закони", пише още Трифонов.



"Тогава защо протестират? Или те по-скоро приличат на братята роми в онзи виц, в който те се изправили пред парламента и започнали да скандират: "Искаме, искаме, искаме“, а председателят на парламента излязъл пред събралите се хора и казал: "Добре, кажете какво искате.“ А единият от братята роми казал: "К’вото дадеш бе, бате.“, допълва лидерът на ИТН.