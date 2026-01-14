ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Слави Трифонов: Не мога да разбера ПП-ДБ защо непрекъснато искат да протестират
Припомняме, че нов протест е организиран от ПП-ДБ тази вечер, този път с искане за 100% машинно гласуване.
"Ако гледам от позицията на ПП-ДБ, няма правителство, тоест правителството падна, ще има избори след два месеца. ПП-ДБ твърдят, че ще имат 121 депутата в следващия парламент - ами значи всичко им е наред. При такова мнозинство в следващия парламент те ще могат да направят каквото си искат и да приемат каквито си искат закони", пише още Трифонов.
"Тогава защо протестират? Или те по-скоро приличат на братята роми в онзи виц, в който те се изправили пред парламента и започнали да скандират: "Искаме, искаме, искаме“, а председателят на парламента излязъл пред събралите се хора и казал: "Добре, кажете какво искате.“ А единият от братята роми казал: "К’вото дадеш бе, бате.“, допълва лидерът на ИТН.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Млада мениджърка: Кога сте плащали 2 евро (или близо 4 лева) за б...
15:00 / 14.01.2026
Първи случай на чикунгуня е регистриран в България
14:24 / 14.01.2026
Иво Сиромахов: Тошко и Слави вече работят като охрана на Пеевски
13:37 / 14.01.2026
Пеевски откри нова експозиция в кабинета си - "Музей на Сглобката...
13:19 / 14.01.2026
Правителството одобри над 66 млн. евро
14:26 / 14.01.2026
Правителството прие промени, свързани с въвеждането на еврото
13:24 / 14.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Най-после има повод да празнува, честито!
15:39 / 13.01.2026
Честито на Георги Торнев!
19:09 / 12.01.2026
Ген. Гяуров: България се намира в опасна ситуация
13:20 / 13.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS