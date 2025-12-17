ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
SkyShowtime вече е в EON и безплатно за 1 месец
Автор: ИА Фокус 15:46Коментари (0)132
©
В най-празничния период на годината клиентите на Vivacom получават достъп до едни от най-вълнуващите холивудски филми и хитови сериали на SkyShowtime в телевизионната платформа EON. Клиентите на телекома ще могат да гледат без допълнително заплащане много хитови заглавия в платформата като Wicked, Minions, Gladiator, както и популярни сериали като Tulsa King, Yellowstone, Landman и MobLand. За да се възползват от безплатни 30 дни за On-demand стрийминг услугата на SkyShowtime, е необходимо клиентите да заявят активацията му до 13 януари 2026 г. през профила си в приложението My Vivacom. Освен богатия on-demand каталог, Vivacom добавя и два нови премиум канала – SkyShowtime 1 и SkyShowtime 2.

"С добавянето на SkyShowtime на всички тв платформи на Vivacom обогатихме допълнително портфолиото си с премиум съдържание за едно по-качествено клиентско изживяване. Стремим се да даваме на нашите потребители повече възможности да прекарат една вълшебна Коледа. А освен това за поредна година превръщаме празничния сезон в истинско телевизионно преживяване за нашите клиенти с отключването на всички ТВ канали до 13 януари 2026 г. и възможност за споделени моменти пред екрана с любимите хора“, коментира Любомир Малоселски, директор "Продукти и услуги“ на Vivacom.

SkyShowtime предлага богато разнообразие от продукции за цялото семейство при това с превод на български език, включително заглавия и франчайзи на водещи студиа като Paramount, Skydance и Comcast и много други. Сред тях зрителите ще открият модерни интерпретации на любими класики, истории с впечатляващи визуални ефекти и филми, подходящи за цялото семейство. Платформата включва и хитови сериали от Paramount+, SHOWTIME®, Sky Studios и Peacock. Продукциите им обединяват силни актьорски изпълнения, динамични сюжети и високо качество на киноразказа, като предлагат разнообразие – от криминални драми до мащабни съвременни уестърни и нови оригинални светове. Допълнително зрителите ще открият премиум оригинални истории и ексклузивни локални продукции, събрани на едно място, които представят силни персонажи и съвременни теми, създадени специално за европейската аудитория.

Vivacom отново превръща празничния сезон в истинско телевизионно преживяване, като отключва всички свои ТВ канали и предоставя пълния каталог на EON и EON Видеотека - без допълнително заплащане за нови и настоящи клиенти на всички тв платформи на телекома, включително и SkyShowtime. Как може да се възползвате от безплатен достъп до тв каналите, EON, EON видеотека и on-demand стрийминг платформите – вижте тук.

Какво да гледате в SkyShowtime с EON от Vivacom:

ФИЛМИ

Wicked

"Wicked“ предлага магическа и визуално впечатляваща адаптация на култовия мюзикъл, който представя историята на вещиците от Оз. Филмът комбинира грандиозна музика, силни емоции и необикновено приятелство, което поема в нова посока.

Minions

"Minions“ проследява приключенията на любимите жълти помощници на малки и големи, изпълнени с хумор, хаос и забавни ситуации. Филмът е перфектен избор за уютни момент за цялото семейство.

Gladiator

Класическият "Gladiator“ представя епична история за чест, отмъщение и оцеляване в Древен

Рим, с блестящо изпълнение на Ръсел Кроу. Филмът е емблематичен със зашеметяващите си бойни сцени и силния емоционален заряд.

СЕРИАЛИ

TulsaKing

"Tulsa King“ проследява пътя на мафиотски бос (Силвестър Сталоун в главната роля), изпратен да започне нов живот и бизнес в Оклахома, след като излиза от затвора. Историята е смесица от криминална драма и хумористични моменти. Сериалът изпъква с ярки персонажи и динамично развитие.

Yellowstone

"Yellowstone“ разказва историята на семейство Дътън и техните борби за защита на най-голямото ранчо в САЩ. Сериалът съчетава драматични семейни линии, политически интриги и впечатляващи пейзажи на американския запад.

Landman

"Landman“ предлага съвременен поглед към нефтената индустрия в Тексас, фокусиран върху силни човешки истории и сложните взаимоотношения между големия бизнес и местните общности. Сериалът разкрива света на високите залози и опасните решения.

MobLand

"MobLand“ представя борбата за власт и лоялност в престъпния свят чрез брутална, напрегната и емоционално наситена драма. Сериалът се отличава с изненадващи обрати и дълбоко изградени персонажи, готови да рискуват всичко.

След изтичането на безплатния период SkyShowtime се деактивира автоматично и ще може да се заяви като допълнителна услуга с три абонаментни плана: Standard с реклами; Standard; Premium.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Част от камерите в тоалетните на столичното училище са били точно...
15:12 / 17.12.2025
Сигнал: Платформата за плащане на комунални задължения взимала пр...
15:14 / 17.12.2025
Президентът Радев продължава консултациите и утре
15:11 / 17.12.2025
Тошко Йорданов: Не е обсъждана дата за предсрочни парламентарни и...
15:17 / 17.12.2025
На първо четене: Депутатите приеха удължителния закон за бюджета ...
15:12 / 17.12.2025
Радостин Василев за боя: Този е избран с купени цигански гласове
13:54 / 17.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Една от най-известните българки днес навърши 91 години
Една от най-известните българки днес навърши 91 години
18:10 / 15.12.2025
Разликата във възрастта им – повече от десет години, но с нетърпение очакват първата си рожба
Разликата във възрастта им – повече от десет години, но с нетърпение очакват първата си рожба
12:15 / 15.12.2025
Конфликт заплашва да разруши болница "Селена"
Конфликт заплашва да разруши болница "Селена"
11:27 / 15.12.2025
Нискотарифна авиокомпания стартира полети от България до още една европейска столица
Нискотарифна авиокомпания стартира полети от България до още една европейска столица
11:09 / 16.12.2025
Огромна парична сума е изчезнала от болница "Селена"
Огромна парична сума е изчезнала от болница "Селена"
15:53 / 15.12.2025
Проф. Рачев: Ако циклоните минат през Халкидики, ще има и дъжд, и сняг
Проф. Рачев: Ако циклоните минат през Халкидики, ще има и дъжд, и сняг
10:02 / 16.12.2025
Любов, много любов за 4 зодии
Любов, много любов за 4 зодии
09:14 / 15.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Задържаха директора на 138. "Проф. Васил Златарски“ в София
Бюджет 2026
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: