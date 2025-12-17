ЗАРЕЖДАНЕ...
|SkyShowtime вече е в EON и безплатно за 1 месец
"С добавянето на SkyShowtime на всички тв платформи на Vivacom обогатихме допълнително портфолиото си с премиум съдържание за едно по-качествено клиентско изживяване. Стремим се да даваме на нашите потребители повече възможности да прекарат една вълшебна Коледа. А освен това за поредна година превръщаме празничния сезон в истинско телевизионно преживяване за нашите клиенти с отключването на всички ТВ канали до 13 януари 2026 г. и възможност за споделени моменти пред екрана с любимите хора“, коментира Любомир Малоселски, директор "Продукти и услуги“ на Vivacom.
SkyShowtime предлага богато разнообразие от продукции за цялото семейство при това с превод на български език, включително заглавия и франчайзи на водещи студиа като Paramount, Skydance и Comcast и много други. Сред тях зрителите ще открият модерни интерпретации на любими класики, истории с впечатляващи визуални ефекти и филми, подходящи за цялото семейство. Платформата включва и хитови сериали от Paramount+, SHOWTIME®, Sky Studios и Peacock. Продукциите им обединяват силни актьорски изпълнения, динамични сюжети и високо качество на киноразказа, като предлагат разнообразие – от криминални драми до мащабни съвременни уестърни и нови оригинални светове. Допълнително зрителите ще открият премиум оригинални истории и ексклузивни локални продукции, събрани на едно място, които представят силни персонажи и съвременни теми, създадени специално за европейската аудитория.
Vivacom отново превръща празничния сезон в истинско телевизионно преживяване, като отключва всички свои ТВ канали и предоставя пълния каталог на EON и EON Видеотека - без допълнително заплащане за нови и настоящи клиенти на всички тв платформи на телекома, включително и SkyShowtime. Как може да се възползвате от безплатен достъп до тв каналите, EON, EON видеотека и on-demand стрийминг платформите – вижте тук.
Какво да гледате в SkyShowtime с EON от Vivacom:
ФИЛМИ
Wicked
"Wicked“ предлага магическа и визуално впечатляваща адаптация на култовия мюзикъл, който представя историята на вещиците от Оз. Филмът комбинира грандиозна музика, силни емоции и необикновено приятелство, което поема в нова посока.
Minions
"Minions“ проследява приключенията на любимите жълти помощници на малки и големи, изпълнени с хумор, хаос и забавни ситуации. Филмът е перфектен избор за уютни момент за цялото семейство.
Gladiator
Класическият "Gladiator“ представя епична история за чест, отмъщение и оцеляване в Древен
Рим, с блестящо изпълнение на Ръсел Кроу. Филмът е емблематичен със зашеметяващите си бойни сцени и силния емоционален заряд.
СЕРИАЛИ
TulsaKing
"Tulsa King“ проследява пътя на мафиотски бос (Силвестър Сталоун в главната роля), изпратен да започне нов живот и бизнес в Оклахома, след като излиза от затвора. Историята е смесица от криминална драма и хумористични моменти. Сериалът изпъква с ярки персонажи и динамично развитие.
Yellowstone
"Yellowstone“ разказва историята на семейство Дътън и техните борби за защита на най-голямото ранчо в САЩ. Сериалът съчетава драматични семейни линии, политически интриги и впечатляващи пейзажи на американския запад.
Landman
"Landman“ предлага съвременен поглед към нефтената индустрия в Тексас, фокусиран върху силни човешки истории и сложните взаимоотношения между големия бизнес и местните общности. Сериалът разкрива света на високите залози и опасните решения.
MobLand
"MobLand“ представя борбата за власт и лоялност в престъпния свят чрез брутална, напрегната и емоционално наситена драма. Сериалът се отличава с изненадващи обрати и дълбоко изградени персонажи, готови да рискуват всичко.
След изтичането на безплатния период SkyShowtime се деактивира автоматично и ще може да се заяви като допълнителна услуга с три абонаментни плана: Standard с реклами; Standard; Premium.
