© Скандал между двама непълнолетни завърши с намушкване. За радост пострадалият е без опасност за живота. Случката се разиграла снощи на улица в гр. Ракитово. Възникнал скандал между 17-годишен тийнейджър и негов 16-годишен съгражданин.



Разпрата много бързо се разгорещила и по-големият от двамата нанесъл прободна рана с нож в крака на своя опонент. Екипи на участъка в Ракитово са реагирали на място и са задържали извършителя.



Пострадалият е настанен за лечение в МБАЛ-Велинград без опасност за живота. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.