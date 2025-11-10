ЗАРЕЖДАНЕ...
|Скандал между двама непълнолетни завърши с намушкване
Разпрата много бързо се разгорещила и по-големият от двамата нанесъл прободна рана с нож в крака на своя опонент. Екипи на участъка в Ракитово са реагирали на място и са задържали извършителя.
Пострадалият е настанен за лечение в МБАЛ-Велинград без опасност за живота. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.
