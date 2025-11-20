ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Синоптик предупреди: Снегът и зимата са близо!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:21Коментари (0)367
©
Валежите спират днес, следобед ще има слънчеви часове, но ще бъде ветровито. Това каза синоптикът Петър Янков.

 

В петък вятърът ще се усили в населените места, а в планините ще бъде от юг - със скорост около 60-70 км/ч.

"През целия този период, заедно с почивните дни, вятърът по планините ще бъде засилен. В събота облачните валежни зони ще обхванат централното и западно Средиземноморие. Валежните зони достигат до България. Крайните точки на Балканите, където ще вали, с понижение на температурите, са Сърбия и Северна Македония. Белград ще бъде една от най-хладните балкански столици - с максимална температура около 2 градуса, ще превалява дъжд и сняг", информира Янков пред Bulgaria ON AIR.

През почивните дни в София максималните температури ще бъдат около 16 градуса.

"Над 2500 метра ще вали дъжд и сняг. Снежната покривка ще е около сантиметър. По-голяма ще бъде снежната покривка в неделя, когато ще се понижат и температурите у нас. Снежната покривка над 2500 метра ще бъде около 5 см. На 1500 метра температурата в неделя ще бъде около нулата, над 2500 - около минус 8 градуса", предупреди синоптикът и препоръча туристите да използват ниските части на планините.

"Последните прогнози са за предимно валежи от дъжд. Тези, които очакваме в неделя, бързо ще отминат, ще се затопли. В понеделник ще има слънчеви часове. В сряда се очакват слаби валежи. Характерното явление - опасно, ще бъде намалената видимост и облачността, която ще бъде предимно средна и висока за въздушния транспорт. Тя ще пречи повече на пилотите. В сутрешните часове времето ще бъде мъгливо. Към края на седмицата се очакват валежи", прогнозира Янков.

По думите на синоптика дългосрочните прогнози са за валежи от дъжд. В планините ще превалява сняг, но ще бъде слаб.

"Дневните температури в населените места ще бъдат до 16-17 градуса, близки до климатичните норми за ноември. Снеговалежи в дългосрочен план се очакват около 4-5 декември, когато ще има по-сериозен валежен период", уточни той.

Янков предупреди тези, които ще пътуват към западните страни, че се очаква динамично време.

"Очакваме нормална зима с повече сняг в средата на декември. Декември е сравнително топъл", обяви синоптикът.


Още по темата: общо новини по темата: 76
19.11.2025 Синоптик: Удариха ни необичайни фьонове
19.11.2025 Оранжев и жълт код са обявени за почти цяла България
18.11.2025 Жълт код за опасно време във вторник
17.11.2025 Meteo Balkans: Зимата идва на Балканите до часове
17.11.2025 Гъста мъгла на АМ "Тракия"!
17.11.2025 Синоптик: Топло време до края на ноември, вероятността за сняг е минимална
предишна страница [ 1/13 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Поставят първия паметник на Васил Левски в Италия
10:21 / 20.11.2025
Асен Василев: Бюджет 2026 г. взема по 600 лева от всеки гражданин...
10:13 / 20.11.2025
Здравко Василев: Украинските бежанци вече се интегрираха и държав...
09:57 / 20.11.2025
Екоминистърът: Апокалипсисът в Елените е резултат от човешка дейн...
10:07 / 20.11.2025
Бойко Борисов: Предложихме 120 лева за коледни надбавки за най-бе...
09:36 / 20.11.2025
В Родопите откриха една от най-големите джамии на Балканите
09:26 / 20.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Башар Рахал: Страх ме е, че синът ми Анди няма да има баща
Башар Рахал: Страх ме е, че синът ми Анди няма да има баща
13:16 / 19.11.2025
Експерти: С цените на имотите в България ще се случи същото, което стана и в Хърватия след приемането на еврото
Експерти: С цените на имотите в България ще се случи същото, което стана и в Хърватия след приемането на еврото
10:06 / 19.11.2025
Арести на шофьори в Пловдив, има и конфискувани автомобили
Арести на шофьори в Пловдив, има и конфискувани автомобили
11:50 / 18.11.2025
Голяма фирма напуска България, стотици работници остават на улицата
Голяма фирма напуска България, стотици работници остават на улицата
10:26 / 19.11.2025
Бизнесмен: Виждаме как един лев се превръща директно в едно евро
Бизнесмен: Виждаме как един лев се превръща директно в едно евро
10:47 / 19.11.2025
Много щастие за 4 зодии днес
Много щастие за 4 зодии днес
08:49 / 18.11.2025
Служителите могат да останат без ваучери за храна, секторът настоява сумата да се увеличи до 150 евро през 2026 г.
Служителите могат да останат без ваучери за храна, секторът настоява сумата да се увеличи до 150 евро през 2026 г.
12:18 / 19.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
PhillGood Festival в Пловдив
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Масови протести срещу цените на горивата
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: