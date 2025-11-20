ЗАРЕЖДАНЕ...
|Синоптик предупреди: Снегът и зимата са близо!
В петък вятърът ще се усили в населените места, а в планините ще бъде от юг - със скорост около 60-70 км/ч.
"През целия този период, заедно с почивните дни, вятърът по планините ще бъде засилен. В събота облачните валежни зони ще обхванат централното и западно Средиземноморие. Валежните зони достигат до България. Крайните точки на Балканите, където ще вали, с понижение на температурите, са Сърбия и Северна Македония. Белград ще бъде една от най-хладните балкански столици - с максимална температура около 2 градуса, ще превалява дъжд и сняг", информира Янков пред Bulgaria ON AIR.
През почивните дни в София максималните температури ще бъдат около 16 градуса.
"Над 2500 метра ще вали дъжд и сняг. Снежната покривка ще е около сантиметър. По-голяма ще бъде снежната покривка в неделя, когато ще се понижат и температурите у нас. Снежната покривка над 2500 метра ще бъде около 5 см. На 1500 метра температурата в неделя ще бъде около нулата, над 2500 - около минус 8 градуса", предупреди синоптикът и препоръча туристите да използват ниските части на планините.
"Последните прогнози са за предимно валежи от дъжд. Тези, които очакваме в неделя, бързо ще отминат, ще се затопли. В понеделник ще има слънчеви часове. В сряда се очакват слаби валежи. Характерното явление - опасно, ще бъде намалената видимост и облачността, която ще бъде предимно средна и висока за въздушния транспорт. Тя ще пречи повече на пилотите. В сутрешните часове времето ще бъде мъгливо. Към края на седмицата се очакват валежи", прогнозира Янков.
По думите на синоптика дългосрочните прогнози са за валежи от дъжд. В планините ще превалява сняг, но ще бъде слаб.
"Дневните температури в населените места ще бъдат до 16-17 градуса, близки до климатичните норми за ноември. Снеговалежи в дългосрочен план се очакват около 4-5 декември, когато ще има по-сериозен валежен период", уточни той.
Янков предупреди тези, които ще пътуват към западните страни, че се очаква динамично време.
"Очакваме нормална зима с повече сняг в средата на декември. Декември е сравнително топъл", обяви синоптикът.
