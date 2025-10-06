ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Синоптик от НИМХ: Валежите ще продължат 56 часа
Предупреждение от първа степен - жълт код за интензивни валежи, е обявено за Централна и Североизточна България. Така обстановката ще бъде спокойна само в четири области на северозапад, а лошото време се очаква да продължи до сряда.
"Колегите работят и към 12:00 часа ще излезе актуализираната карта с червените кодове. Валежите ще продължат 56 часа. Циклонът ще е бавен, ще обхване повече райони. Ще има 2-3 дни, в които ще се натрупват валежи в източната част от страната", обясни Анастасия Стойчева от НИМХ пред NOVA.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 93
|предишна страница [ 1/16 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Малко българи имат повод да почерпят днес
08:00 / 06.10.2025
Спортният директор на трагичното рали във Варна: Не знам как хора...
08:03 / 06.10.2025
КЗП пусна новата версия на kolkostruva.bg
08:01 / 06.10.2025
Ужасяващи кадри от момента на катастрофата във Варна
22:45 / 05.10.2025
Собственици на имоти в Елените: Щетите са огромни, вече нямаме ни...
23:05 / 05.10.2025
Българското производство на обувки и кожени изделия е на ръба на ...
21:36 / 05.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито, Ивайло Захариев!
21:20 / 04.10.2025
Египет отвори гробницата на Аменхотеп III
09:58 / 05.10.2025
Неделята носи щастие и любов само за 4 зодии
22:51 / 04.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS