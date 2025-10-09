ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Синоптик: През нощта на 14 срещу 15 октомври очакваме нов студен фронт
В четвъртък кратки дъждове ще има в хода на деня в Североизточна България и край морето. В петък и събота по-значителни увеличения на облаците със слаби превалявания се очертават в Северна и Западна България.
Температурите осезаемо ще се повишат. До края на текущата седмица призори термометрите в котловините на Западна България ще падат под 10 градуса, а в часовете следобед ще се движат между 15 и 20 градуса.
В по-далечна перспектива, според Анастасия Стойчева, синоптик от НИМХ, по-съществена промяна на времето се очаква в средата на следващата седмица. Ранните прогнози чертаят студен атмосферен фронт следобед, вечерта и през нощта на 14 срещу 15 октомври. Валежите ще са сравнително кратки и локални по характер. На 16-17 октомври ще има подобна обстановка с развитието на средиземноморски циклон, с по-напоителни есенни дъждове в южната половина на страната и сняг във високия планински пояс.Тогава се очакват нови, по-масови валежи, започващи от югозапад. Все още не е сигурно дали ще се формира нов средиземноморски циклон, предаде NOVA.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 135
|предишна страница [ 1/23 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
БНБ с притеснителна статистика по отношение на кредитите
08:08 / 09.10.2025
Уволнен полицай заради случая "Цалапица" осъди МВР
08:09 / 09.10.2025
АПИ променя движението в два участъка на "Тракия" заради ремонт
08:03 / 09.10.2025
Край на дъждовното време
08:14 / 09.10.2025
Инжeнер: Когато къщата ти бъде отнесена, имаш право да заведеш ис...
23:08 / 08.10.2025
Обмисля се въвеждането на задължителна застраховка за домовете
21:54 / 08.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Юксел Кадриев вече е напълно нов човек
09:26 / 07.10.2025
Лятото се завръща ударно, температурите скачат до три пъти
15:56 / 08.10.2025
Арестуваха участничка в "Ергенът"
14:39 / 07.10.2025
Гаджето на Венета Райкова долетя спешно от Дубай
09:07 / 08.10.2025
Адвокатът на Ветко Арабаджиев: Той няма нищо общо с Елените
14:44 / 08.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS