ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Синоптик: Есента ще е топла и суха
"Очакваме да е с повече от обичайните валежи през този период", обясни синоптикът Анастасия Кирилова от НИМХ в "Интервюто в Новините на NOVA".
Въпреки че почивните дни и следващата седмица ще бъдат слънчеви и топли с температури до 29-30 градуса, промяна се очаква в края на месеца. Около четвъртък (26 септември) нахлуване на студен въздух ще доведе до заоблачаване и валежи.
Лошата новина: Есента като цяло ще е по-топла и суха
Тази краткосрочна положителна прогноза обаче контрастира със сезонната. Според дългосрочните модели за месеците октомври, ноември и декември, вероятността за по-високи от климатичните норми температури в цяла Европа, включително България, е много голяма.
Още по-притеснителна е прогнозата за валежите. "Изглежда, че по-скоро сух ще е октомври. За ноември и декември все още имаме надежда, че може частично да бъдат компенсирани тези недостизи на валежи", уточни синоптикът.
Колкото до това дали очакваните дъждове ще са достатъчни, за да напълнят язовирите и да решат проблемите с водния режим, Анастасия Кирилова беше категорична:
"Не знам дали ще е достатъчно. Надявам се поне частично да облекчи проблемите. Но мисля, че това е основното – да се научим да управляваме добре язовирите, защото в България винаги е имало сухи периоди".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 50
|предишна страница [ 1/9 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Най-големият жилищен комплекс в България, който е по-голям от мно...
20:56 / 19.09.2025
Наблюдение на КНСБ: 10 от 17 стоки са по-евтини в малките магазин...
21:32 / 19.09.2025
Здравният министър: Хранително отравяне е причината за 256 заболе...
20:16 / 19.09.2025
МВФ ни посъветва да вдигаме данъци и осигуровки
20:17 / 19.09.2025
Всяко увеличение на минималната работна заплата увеличава над 40 ...
20:28 / 19.09.2025
Тежко заболяване на младия мъж е довело до тройното самоубийство
19:52 / 19.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
България вдигна МиГ-29, а Румъния - F-16
19:13 / 17.09.2025
Огромен българин, който отдавна не живее в България, днес става на 75
08:17 / 17.09.2025
Честито на Димитър Рачков!
08:02 / 18.09.2025
Ергенът Алек стана баща
08:43 / 17.09.2025
Температурите падат под нулата
12:03 / 17.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS