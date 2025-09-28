ЗАРЕЖДАНЕ...
|Симеон Николов: Трудно ще осъзнаем какво сме постигнали
Там страната ни спечели сребърните медали след загуба на финала от Италия.
“Трудно ще осъзнаем какво сме постигнали. Да завършиш със загуба никога не е лесно. Скоро съм сигурен, че ще усетим успеха, който сме постигнали. Мисля, че има много какво да градим. Италия ни би, защото е по-добрият отбор. Заслужено са първи", сподели Николов, който е на едва 18 години.
“Мисля, че това първенство ми помогна много. Време е малко да отдъхна от волейбола, да почина няколко дни и после вече почвам да мисля за Русия", добави още той.
