Симеон Николов: Трудно ще осъзнаем какво сме постигнали
Автор: Георги Куситасев 16:59Коментари (0)286
© volleyballworld.com
Изгряващата звезда на България Симеон Николов коментира представянето на страната ни на Мондиала по волейбол за мъже във Филипините. 

Там страната ни спечели сребърните медали след загуба на финала от Италия

“Трудно ще осъзнаем какво сме постигнали. Да завършиш със загуба никога не е лесно. Скоро съм сигурен, че ще усетим успеха, който сме постигнали. Мисля, че има много какво да градим. Италия ни би, защото е по-добрият отбор. Заслужено са първи", сподели Николов, който е на едва 18 години. 

“Мисля, че това първенство ми помогна много. Време е малко да отдъхна от волейбола, да почина няколко дни и после вече почвам да мисля за Русия", добави още той.


