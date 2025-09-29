ИЗПРАТИ НОВИНА
Лили Иванова: Вие сте наша гордост!
Автор: Илиана Пенова 09:21
©
Поздравления за българските спортисти! Това написа във Фейбсук профила си примата Лили Иванова след вчерашния грандиозен успех на нашите спортисти. 

"Националният ни отбор по волейбол за мъже е световен вицешампион!

Ружди Ружди завоюва шеста световна титла и постави нов рекорд!

Вие сте наша гордост!", пише тя.


Това, че вчера заради волейболната среща на националния ни отбор по площадите из страната имаше стотици пъти повече хора, от ония жалкари, дето ходят по копейкаджийските протести ме кара да се гордея, че че съм българин и ми дава надежда, че нацията поумнява !
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

