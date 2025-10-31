ИЗПРАТИ НОВИНА
Симеон Дянков: Проблеми ще имат големите търговци, ако продължават да купуват от "Лукойл", банките също
Автор: ИА Фокус 09:12Коментари (1)674
©
Бюджетът ядоса и синдикати, и работодатели, но какво точно стои зад цифрите. Отговорите дава председателят на фискалния съвет на България и бивш финансов министър Симеон Дянков пред bTV.

"Управляващите правят големи пакости. Вместо да кажат "ситуацията е следната..", правят друго. Има голям дефицит. До 3%. И ще има голям дефицит. Но това е първата година заради влизането ни в еврозоната. Надявам се, че в Брюксел ще ни вярват, както и ние самите ще си вярваме", заяви Дянков. И продължи:

"Ще се използват какви ли не хватки, за да се крие реалния дефицит!".

На въпрос: "Каква е ролята на министъра на финансите?", бившият финансов министър отвърна така:

"Неслучайно казах за тези поправки по бюджета - за 240 милиона и за 90 милиона евро. Министерство на финансите е в ролята на главен счетоводител на държавата в този случай.

Вдигането на социалните осигуровки е най-лошият възможен вариант за вдигането на данъци. Около 600 000 души, които работят в различните държавни структури не се плащат такива осигуриовки. А хората, които работят в частния сектор, ще плащат още повече, за да имаме чантаджии.

Работодателите са прави, че това реално е с 10% увеличаване на осигуровките", допълни още той.

Попитан колко ни трябват за догодина, за да си посрещнем разходите, Дянков отвърна така:

"Тръгваме от единствените по-достоверни данни, които Влади Горанов показа преди няколко дни. 8,1% от БВП, което в евро е малко над 8 милиалда и поровина евро дефицит към този момент. Затова се налага и увеличаване на социалните осигуровки. Остават още 7 и нещо милиарда евро, които трябва да се покрият с допълнителни приходи. 

Не ни излизат сметките. Дефицитът е голям. 5% дефицит са 4 и половина милиарда лева. Тоест, няма да се строи инфраструктура. Както и предишни години страдат магистралите и не само. Или ще се строи, но няма да се фактурира, което е още по-опасно. И топката се прехвърля за следващата година.

Положението става още по-сложно", категоричен е Дянков.

Във Фискалния съвет гледахме част от тези програми, които тръгват вече да се разплащат в Българската банка за развитие. Всъщност ББР в момента е като разплащателна сметка, не бърза да дава заеми. Това със сигурност Евростат ще го брои като част от държавните разходи - следователно и тази година няма да завършим с 3% дефицит, както се надяват управляващите. А реално е около 6%, поясни още той.

Голяма публична финансова криза

"Ако постоянно се правиш, че си на 3% дефицит, а реално е почти двойно, няма как да скриеш ефекта. Той е като ефекта от снежната топка, която става още по-голяма с времето. 

Този предварително взет данък също се брои като дефицит.

През 2027 г. България ще бъде в процедура на свръдефицит. Това означава, че Европейската комисия ти задава рамката за бюджета за следващата година. Вижте какви резки промени правят в Румъния през последните две години - и със съкращаване на държавна администрация, и с данъците, и с всичко останало.

Това правителство явно е решило, че хората не правят разлика между данъци и осигуровки и затова ще пипнат осигуровките вместо данъците. Защо за 2026-та година крием какъв ще е реалният дефицит? Може би е редно просто да си кажем истината и да му мислят следващите!", коментира Дянков.

Криза с горивата

"Кризата не е дали ще има гориво или не, а как се плаща за това гориво. Проблеми ще имат големите търговци, ако продължават да купуват от рафинерията на Лукойл, и банките. Няма проблем за това да има гориво".


А защо България трябва да се съобразява със санкции, които са наложени от САЩ на някаква руска компания, която работи и в България??? България е независима държава, и има право да откаже да спазва т.нар. санкции, както това направи Унгария например. Американци налагат санкции - ами да си ги спазват американците. Иначе, горивата на лукойл са леш и не зареждам от там.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

