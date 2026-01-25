ЗАРЕЖДАНЕ...
|Силни пориви на вятъра, а дъждът идва с жълт и оранжев код в началото на следващата седмица
В понеделник времето ще бъде динамично. Очакват се значителни валежи, предимно в Южна България – в крайните южни и югозападни точки. Ще има предпоставка за свлачища и локални аводнения.
От вторник и сряда ще има повече слънчеви часове.
В края на седмицата ще има отново валежна обстановка.
Температурите няма да падат драстично, като в някои от дните, в ранните часове, ще се колебаят от 1 до 5 градуса, а следобед – от 8 до 15 на места, информира Nova.
