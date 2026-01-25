ИЗПРАТИ НОВИНА
Силни пориви на вятъра, а дъждът идва с жълт и оранжев код в началото на следващата седмица
11:59
©
Заради южния вятър температурита ще се повишават. Вятърът ще се засилва, като най-силните пориви ще бъдат в понеделник.

В понеделник времето ще бъде динамично. Очакват се значителни валежи, предимно в Южна България – в крайните южни и югозападни точки. Ще има предпоставка за свлачища и локални аводнения.

От вторник и сряда ще има повече слънчеви часове.

В края на седмицата ще има отново валежна обстановка.

Температурите няма да падат драстично, като в някои от дните, в ранните часове, ще се колебаят от 1 до 5 градуса, а следобед – от 8 до 15 на места, информира Nova.







