Сигнал: Платформата за плащане на комунални задължения взимала процент, ако решиш да се издължиш с монети
Автор: Десислава Томева 15:14
©
Платформата за плащане на комунални задължения easypay започнала да практикува неразрешени взимания. За това сигнализира читател на ФОКУС.

Започваме от началото. Много българи имаха касички, в които събираха монети от 1 и 2 лева. С наближаването на въвеждането на еврото, всички те побързаха да изчистят "запасите". Най-лесно е да отидеш в магазина и да платиш сметката си с монети. Още по-бърз метод за отърваване е да платиш комунална услуга като – вода или ток. 

Много от по-възрастните хора правят това в офисите на easypay. Има ги под път и над път, но в центъра, един клиент ни се оплака:

Исках да платя тока със 100 лева  /по 1 и 2 лева/, казаха ми, че взимат 6% такса. Нормално ли е?



Отговорът: Не е нормално!

ФОКУС потърси експертното мение на банкери и те потвърдиха, че подобна практика не кореспондира с правилата.

Потребителите имат право да плащат с дребни монети. Ограничение ще бъде въведено единствено след въвеждането на еврото от 1 януари, когато търговците ще имат право да откажат плащане с повече от 50 монети наведнъж.







