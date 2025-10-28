ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Швейцария подкрепи миграционните политики на България с над 21 млн. франка 
Автор: Емануела Вилизарова 19:40Коментари (0)108
© МИР
Като външна граница на Европейския съюз имаме тежката отговорност от една страна да не допускаме навлизането на лица, които могат да представляват опасност за сигурността, а от друга страна да сме в състояние да оказваме помощ на нуждаещите се. Това заяви вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев по време на подписването на Рамковото споразумение за изпълнение на Втория швейцарски принос към избрани страни членки на ЕС за подкрепа на мерки в областта на миграцията.

От швейцарска страна споразумението подписа заместник-директорът и ръководител на дирекция "Международни отношения“ в Швейцарския държавен секретариат по миграция Хендрих Краускопф. "Проектът, който се изпълнява в България, има за цел да укрепи съвместния механизъм за прилагане на миграционни политики, отчитащи човешките нужди. Това е още по-важно, когато говорим за уязвими групи като непридружени деца“, отбеляза той.

На събитието присъства и посланикът на Швейцария Н. Пр. Пиер Хагман. Той заяви, че подписването на споразумението е нова страница в силното партньорство между двете страни. Хагман добави, че то има за цел да допълни вече съществуващи мерки и че стъпва върху споделени ценности с фокус върху най-уязвимите групи, особено децата.

С финансова помощ на стойност 21 350 000 швейцарски франка до края на 2029 г. ще бъдат изпълнени следните мерки:

- Културна медиация и подкрепа за търсещите убежище в България;

- Укрепване на националната система за закрила на децата и на специализирания подход към защита на правата на деца-бежанци и деца-мигранти в България;

- Дигитализация на процедурите за международна закрила;

- Създаване на Звено за първоначален прием на непридружени деца-бежанци и мигранти, което ще осигурява медицински, психологически, правни и образователни услуги;

- Подобряване на условията за настаняване и условията за живот в Сигурните зони за непридружени деца в България.

Отделните компоненти в рамките на Споразумението ще бъдат изпълнявани от Държавната агенция за бежанците, Мисията на Международна организация по миграция в България и УНИЦЕФ България, в партньорство с Българския червен кръст.


Още по темата: общо новини по темата: 435
25.10.2025 »
25.10.2025 »
18.10.2025 »
18.10.2025 »
24.08.2025 »
24.08.2025 »
предишна страница [ 1/73 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
След жестокостта над млад мъж: Съдът реши съдбата на Хасърджиев и...
16:40 / 28.10.2025
Депутатите отхвърлиха на второ четене промените в Закона за лечеб...
16:41 / 28.10.2025
Важни промени в електронните здравни досиета
16:20 / 28.10.2025
Бивш депутат: Закривайте общини, пестете от администрация
16:34 / 28.10.2025
Гуцанов: Трябва да се влезе в Пловдив и още 5 града
16:16 / 28.10.2025
Вълчев: Да нямаме инженери е една от най-големите заплахи!
16:13 / 28.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Честито на Любо Киров
Честито на Любо Киров
07:35 / 26.10.2025
Мария Силвестър става водеща в "Преди обед"
Мария Силвестър става водеща в "Преди обед"
19:41 / 26.10.2025
От 24 септември 2026 г. влизат в сила нови правила за пътуване в ЕС
От 24 септември 2026 г. влизат в сила нови правила за пътуване в ЕС
21:31 / 26.10.2025
Ужасяващи кадри от мястото на катастрофата до Пловдив
Ужасяващи кадри от мястото на катастрофата до Пловдив
16:55 / 26.10.2025
Можем ли да паркираме на място, на което паркоскобата не е вдигната?
Можем ли да паркираме на място, на което паркоскобата не е вдигната?
10:05 / 27.10.2025
Пловдивски адвокат: Това са топ идиоти на света. Няма лятно и зимно часово време
Пловдивски адвокат: Това са топ идиоти на света. Няма лятно и зимно часово време
07:40 / 26.10.2025
Прeдприeмач: Цените на имотите растат, защото общините не насочват развитието на градовете и пречат на строителството
Прeдприeмач: Цените на имотите растат, защото общините не насочват развитието на градовете и пречат на строителството
12:39 / 27.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Бойни спортове
Поскъпване на хранителните продукти
Д-р Станимир Хасърджиев и още трима души са обвинени за престъпление
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: