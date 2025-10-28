ЗАРЕЖДАНЕ...
|Швейцария подкрепи миграционните политики на България с над 21 млн. франка
От швейцарска страна споразумението подписа заместник-директорът и ръководител на дирекция "Международни отношения“ в Швейцарския държавен секретариат по миграция Хендрих Краускопф. "Проектът, който се изпълнява в България, има за цел да укрепи съвместния механизъм за прилагане на миграционни политики, отчитащи човешките нужди. Това е още по-важно, когато говорим за уязвими групи като непридружени деца“, отбеляза той.
На събитието присъства и посланикът на Швейцария Н. Пр. Пиер Хагман. Той заяви, че подписването на споразумението е нова страница в силното партньорство между двете страни. Хагман добави, че то има за цел да допълни вече съществуващи мерки и че стъпва върху споделени ценности с фокус върху най-уязвимите групи, особено децата.
С финансова помощ на стойност 21 350 000 швейцарски франка до края на 2029 г. ще бъдат изпълнени следните мерки:
- Културна медиация и подкрепа за търсещите убежище в България;
- Укрепване на националната система за закрила на децата и на специализирания подход към защита на правата на деца-бежанци и деца-мигранти в България;
- Дигитализация на процедурите за международна закрила;
- Създаване на Звено за първоначален прием на непридружени деца-бежанци и мигранти, което ще осигурява медицински, психологически, правни и образователни услуги;
- Подобряване на условията за настаняване и условията за живот в Сигурните зони за непридружени деца в България.
Отделните компоненти в рамките на Споразумението ще бъдат изпълнявани от Държавната агенция за бежанците, Мисията на Международна организация по миграция в България и УНИЦЕФ България, в партньорство с Българския червен кръст.
