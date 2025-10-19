© Фокус виж галерията Президентът Румен Радев бе на посещение в Смолян със съпругата си Десислава Радева и унгарския си колега Тамаш Шуйок по повод Деня на българо-унгарското приятелство и 100-годишнината от рождението на унгарския поет и преводач на редица български произведения Ласло Наги, който е и почетен гражданин на Смолян, предаде репортер на "Фокус“.



Пред журналисти държавният глава коментира и състоянието на пътя от Асеновград до Смолян, за който от години се говори, че трябва да има трета лента, тъй като е основна пътна връзка на област Смолян с вътрешността на страната и регионът е единствен в България с транспорт само и единствено на колела.



По думите на президента Радев се полагат грижи за пътя и има мрежи навсякъде, където има свлачища, но той трябва да бъде разширен.



"За да расте Смолян и да се развива в икономическо отношение е много ясно, че той без добра транспортна свързаност не може да постигне тази цел“, каза още Румен Радев.