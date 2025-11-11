ЗАРЕЖДАНЕ...
|Правителството ускорява изграждането на четирилентов път Асеновград-Смолян
В работното съвещание участваха също кметът на Смолян Николай Мелемов, кметовете на населените места от областта, областният управител на област Смолян Захари Сираков, министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов и председателят на УС на АПИ Йордан Вълчев.
От страна на правителството беше поет ангажимент да съдейства за реализирането на ключовата за региона пътна инфраструктура. Към момента има изготвен технически проект и от следващата 2026 година стартират процедурите по възлагане, като целта е в максимално кратки срокове да е готово частичното разширяване с трета лента на пътя Асеновград – Смолян, включително обхода на Чепеларе.
Паралелно с това се изготвя технически проект и се подготвят всички необходими процедури за допълнително увеличаване на габаритите, така че целият път да бъде разширен до четирилентов, скоростен път.
В хода на разговора беше подчертан също потенциалът за развитие на региона чрез привличане на повече инвестиции и създаване на трайни работни места. Акцентирано беше върху значението на транспортната свързаност за подобряването на условията за правене на бизнес.
