Пак претоплиха манджата, наречена "трета лента на пътя Смолян - Асеновград"
Автор: Нели Гергьовска 16:17Коментари (0)349
© Фокус
виж галерията
АПИ напредва с етапите по окончателното одобрение на проектите и за скоростния път към Смолян, който е изключително важен, за да можем следващата година да имаме ясна дата за стартирането му, каза регионалният министър Иван Иванов, който направи първа копка на основния ремонт на пътя Смолян – Рудозем, предаде репортер на "Фокус“.

"Става въпрос за проекта за разширяване на съществуващия път Смолян – Асеновград с трета лента, където е възможно. Това беше ангажимент, който беше поет и от министър-председателя. Има сключен договор за проектиране на третата лента по трасето, който в момента е предаден на първи етап, предстои одит по пътна безопасност“, посочи регионалният министър.

На събитието присъстваше и 96-годишният почетен гражданин на Смолян Георги Милошев, който заяви, че разширяването на пътя между Смолян и Асеновград е от изключителна важност за жителите на региона.

Междувременно предстои обявяване на обществена поръчка за идеен проект за новото скоростно трасе с габарит Г20. За него трябва да бъде извървян по дълъг път, обясниха от АПИ. "С нетърпение чакаме окончателния вариант на бюджета за 2026 г., защото там имаме големи очаквания от страна на МРРБ, тъй като тази година доста мащабно рестартирахме огромна част от проектите, които бяха забавени през годините. Не малка част от тях са в този регион. Надявам се Министерство на финансите и народните представители да дадат тази възможност, която ние силно желаем – българските граждани да пътуват по нормални пътища, защото това е свързано както с удобство, така и с пътната безопасност“, каза министърът. След като се приеме бюджета ще има пълна картина през следващата година по кои отсечки ще се работи в страната.

Във връзка със средствата за зимно поддържане за общините, министърът отбеляза, че по отношение на републиканската пътна мрежа за 2026 г. са предвидени завишени стойности, около 170 млн. лв. допълнително. За общинските пътища парите за поддръжка се изчисляват от Министерство на финансите и се придвижат в държавния бюджет.

На въпрос за свлачището на Тикале от АПИ заявиха, че са останали последно два дребни проблема, които в момента вече са разрешени. През пролетта на следващата година започва самото изграждане, заяви Венцислав Атанасов от Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура“. "Мащабно сме рестартирали всички тези проекти, които бяха замразени последните 4 години. Всичко зависи от Народното събрание“, каза и министърът.

Той допълни, че едно от нещата, с които се занимават в момента, е да направят пълна каталогизация на пътищата от републиканската пътна мрежа, които са без акт 16. "Те никак не са малко и да се предприемат необходимите действия те вече да са с пълна документация, но върви ръка за ръка и с извършването в голяма част и на основни ремонти, за които са необходими не малко средства“, уточни министърът и посочи, че затова с нетърпение очаква бюджет 2026 и какво ще бъде отредено в него на МРРБ и в частност на АПИ.


