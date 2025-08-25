Шофьорка загина при тежка катастрофа в Пловдивско

© Шофьорка загина в тежка катастрофа в Пловдивско, съобщиха от полицията. Колата й се е преобърнала около 19.30 часа в петък, 22 август, на пътя между Лъки и Давидково.



За огромно съжаление 55-годишната жена е починала. Автомобилът е излязъл от пътното платно и е полетял в пропаст, падайки в коритото на река.



По случая е образувано досъдебно производство, като се изясняват причините за фаталния инцидент.