|Шофьорка загина при тежка катастрофа в Пловдивско
За огромно съжаление 55-годишната жена е починала. Автомобилът е излязъл от пътното платно и е полетял в пропаст, падайки в коритото на река.
По случая е образувано досъдебно производство, като се изясняват причините за фаталния инцидент.
