Шофьорка загина при тежка катастрофа в Пловдивско
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:41
©
Шофьорка загина в тежка катастрофа в Пловдивско, съобщиха от полицията. Колата й се е преобърнала около 19.30 часа в петък, 22 август, на пътя между Лъки и Давидково.

За огромно съжаление 55-годишната жена е починала. Автомобилът е излязъл от пътното платно и е полетял в пропаст, падайки в коритото на река.

По случая е образувано досъдебно производство, като се изясняват причините за фаталния инцидент.







