Шофьорка с джип блъсна пловдивчанка на зебра до Клептуза, състоянието й е много тежко
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:16
© Google
В неделния следобед е получен сигнал за инцидент в района железопътния прелез на кръстовището до парк "Клептуза“ във Велинград, съобщиха от пресцентъра на ОД МВР Пазарджик.

47-годишна велинградчанка блъснала с джип "Мерцедес“ движеща се по пешеходна пътека 54-годишна жена от Пловдив. Пешеходката била транспортирана първоначално в МБАЛ "Велинград", а по-късно в пловдивска болница с множество фрактури, наранявания и с опасност за живота.

Извършен е оглед от дежурна група на полицейското управление във Велинград. По случая е образувано досъдебно производство.







Така са лелите с джиповете.Телефона ли да гледа ,червилото ли ,вибратора ли да си намести или да си оправи маникюра.И ооо изненада-имало пешеходна пътека и човек на нея.Какво правят тез пешеходци на пътя ,та пътищата са за Мерцедесите.
