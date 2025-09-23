ЗАРЕЖДАНЕ...
|Шофьорка с джип блъсна пловдивчанка на зебра до Клептуза, състоянието й е много тежко
47-годишна велинградчанка блъснала с джип "Мерцедес“ движеща се по пешеходна пътека 54-годишна жена от Пловдив. Пешеходката била транспортирана първоначално в МБАЛ "Велинград", а по-късно в пловдивска болница с множество фрактури, наранявания и с опасност за живота.
Извършен е оглед от дежурна група на полицейското управление във Велинград. По случая е образувано досъдебно производство.
