На 21 март в 17.23 часа в дежурната част на ОДМВР-Сливен е получен сигнал от телефон 112 за настъпило пътно произшествие.



Инцидентът е станал в района на километър 233 от автомагистрала "Тракия“, в землището на община Нова Загора, в посока град Бургас. По първоначални данни лек автомобил "Ауди А6“, управляван от жена на 30 години, е загубил управление и се е преобърнал в крайпътна нива, при което е причинена смъртта на шофьорката.



Двама пътници са откарани в болнично заведение в град Стара Загора за оказване на медицинска помощ. По случая е образувано досъдебно производство.