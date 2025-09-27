Шофьорка блъсна майка и дъщеря, едната от тях почина

© Снощи около 18.40 ч. в Радилово "Фолксваген Голф", управляван от 56-годишна жена от Пазарджик, е блъснал две пешеходки - майка и дъщеря, съответно на 64 години от Пещера и 45 години от Радилово.



За съжаление майката е починала, а дъщерята е транспортирана и настанена за лечение в МБАЛ "Пазарджик" с фрактура на крака, съобщиха от МВР.



На мястото е извършен оглед от дежурна група на РУ Пещера. Образувано е досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Пазарджик.