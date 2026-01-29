Шофьор събори полицай на земята

© Вчера следобед автопатрул при сектор "Пътна полиция“ Пазарджик се отзовал на сигнал за лек пътен инцидент на улица в пазарджишкото село Гелеменово.



При изясняване на случилото се един от пътниците в лек автомобил "Фолксваген“ отказал да представи на униформените документ за самоличност.



Докато траела проверката той отправил обиди и неприлични жестове към униформените. В един момент направил опит да удари единия от полицаите и бутнал другия на земята.



Минути след това бил задържан и отведен в ареста на полицейското управление.