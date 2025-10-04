ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Шофьор на снегорин порази хейтърите!
От кадрите личи, че е пътят е добре почистен, но снегът не спира да вали и към този момент.
"Ето 5 -те см сняг", пише той иронично, като се вижда от снимката, че няма толкова голямо количество натрупал сняг.
"24 часа работим без да спираме и пак има недоволни хора", пише още той.
Хора в коментарите поздравяват него и колегите му за упоритата работа.
"Фокус" припомня, че обстановката на прохода "Петрохан" беше усложнена още от четвъртък. В последствие проходът беше затворен, но към този момент преминаването е възможно.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 25
|
|предишна страница [ 1/5 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Четвърта жертва на стихията в Елените, откриха тялото на руска гр...
19:57 / 04.10.2025
Предстои суха неделя
19:37 / 04.10.2025
Шофьор от АМ "Тракия": Направете си поне 15-20 сандвича
18:51 / 04.10.2025
Пламен Димитров: Чрез един косвен данък ще направим бедните още п...
18:23 / 04.10.2025
Дебора сияе
17:41 / 04.10.2025
Доктор: Няма твърдо установена граница за високо кръвно
17:23 / 04.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Уволниха водеща на БНТ без предупреждение
10:00 / 04.10.2025
Meteo Bulgaria: Обръщаме внимание на лилаво-бялото петно
17:40 / 02.10.2025
Meteo Balkans: Втори циклон удря България след 72 часа
15:15 / 03.10.2025
Първо в Plovdiv24.bg: Влак блъсна човек на прелез в Пловдив
16:51 / 03.10.2025
Гражданка от Кючука: Изобщо не е смешно!
09:46 / 03.10.2025
Млад велосипедист е загиналият на жп прелез в Пловдив
17:14 / 03.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS