ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Шофирайте внимателно! Нови три дни ограничение по АМ "Тракия" в област Пазарджик
На 26 и 27 октомври /неделя и понеделник/, от 8 ч. до 18 ч., отново ще обновяват мантинелите в участъка от 104-и до 105-и км на АМ "Тракия“, в двете посоки на движение. Поради това ще е ограничено движението в изпреварващите ленти, а превозните средства ще преминават в активната и аварийната лента и в двете платна на магистралата.
Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.
Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 732
|предишна страница [ 1/122 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Тол камерите дебнат в нови 6 отсечки
17:34 / 24.10.2025
Киселова свиква извънредно заседание на парламента
17:13 / 24.10.2025
Излезе окончателната присъда за убиеца на Ферарио Спасов
16:28 / 24.10.2025
Невиждана тапа по магистралата към Пловдив, всички слязоха от кол...
16:00 / 24.10.2025
Шофьор на БМВ удари с ток колега при скандал на пътя
15:53 / 24.10.2025
Идват студ, дъжд и гръмотевици
14:48 / 24.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Намаляват възрастта за шофьорска книжка
15:51 / 22.10.2025
Андреа и Кубрат Пулев отново заедно в Бали
14:21 / 23.10.2025
Разводът на годината
10:41 / 23.10.2025
Предложиха минималната работна заплата да бъде замразена
12:46 / 22.10.2025
Мартин Ергенът: Безобразно слаба и нагла
16:07 / 23.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS