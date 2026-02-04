Шефът на БТС: Множество пъти сме правили опити да запазваме нощувки в хижа "Петрохан", но ни е било отказвано

© Нямаме информация какво се е случвало в хижа "Петрохан". Последния ми досег с хора от нея беше през август лятото, когато беше избухнал пожар и ние помагахме в гасенето му. Те реагираха много адекватно, три момчета дойдоха и помогнаха с гасенето на пожара, като поеха ангажимент, след като ние напуснем района на пожара, те да следят да не би да се възстанови огнището. Това заяви пред БНТ Венцислав Венев, председател на Български туристически съюз (БТС).



"Те действаха сравнително адекватно, въпреки че не бяха готови за гасене на пожари. Виждал съм ги тези хора как действат в гасенето на пожара, дали са били точно тези хора, не мога да кажа. Бяхме се обадили на 112 и те ги бяха пратили тях да реагират максимално бързо на този сигнал", допълни той.



"Множество пъти сме правили опити да запазваме нощувки в хижа "Петрохан", но ни е било отказвано, разбира се", каза още Венев.



Припомняме, че 49-годишният Ивайло Иванов, Дечо Василев, на 45 г. и Пламен Статев, на 51 години бяха открити в хижа край "Петрохан", а самата тя бе опожарена.