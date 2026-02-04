ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Шефът на БТС: Множество пъти сме правили опити да запазваме нощувки в хижа "Петрохан", но ни е било отказвано
"Те действаха сравнително адекватно, въпреки че не бяха готови за гасене на пожари. Виждал съм ги тези хора как действат в гасенето на пожара, дали са били точно тези хора, не мога да кажа. Бяхме се обадили на 112 и те ги бяха пратили тях да реагират максимално бързо на този сигнал", допълни той.
"Множество пъти сме правили опити да запазваме нощувки в хижа "Петрохан", но ни е било отказвано, разбира се", каза още Венев.
Припомняме, че 49-годишният Ивайло Иванов, Дечо Василев, на 45 г. и Пламен Статев, на 51 години бяха открити в хижа край "Петрохан", а самата тя бе опожарена.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 15
|предишна страница [ 1/3 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Ивайло Мирчев "уби" Бойко Борисов
22:25 / 03.02.2026
Този е единият от застреляните в хижа "Петрохан", голям шеф е!
22:01 / 03.02.2026
Народът неприятно изненадан от последните сметки за ток, дадоха о...
20:50 / 03.02.2026
Професорът, който се изказва по всички теми, с нов бисер
20:54 / 03.02.2026
Нови разкрития: 9-годишно дете e заснето в салон за лазерна епила...
20:32 / 03.02.2026
Весела Лечева за Стефка Костадинова: Не знам дали си е купила бил...
19:50 / 03.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Казаха колко евро е средната заплата в Гърция
12:53 / 03.02.2026
DARA: Взех решение за "Евровизия"
18:55 / 02.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS