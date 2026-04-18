Изпълнителният директор на БАБХ д-р Ангел Мавровски изнесе шокиращи факти за състоянието на хранителния сектор у нас. Един от най-сериозните случаи е свързан с Пловдив.

Потресаваща хигиена в Пловдив

По отношение на наскоро затворената кланица в Пловдив, д-р Мавровски заяви, че инспекторите са останали без думи от видяното. "Колегите са потресени от изключително занижената хигиена в обекта“, посочи той. Проверките са част от мащабна акция срещу незаконни обекти, като само в петък са затворени шест от седем проверени склада и магазини, за която Plovdiv24.bg вече съобщи.

Заплахи и полицейска помощ

Работата на БАБХ е съпътствана от ежедневен натиск. Мавровски разкри, че собственици на магазини и кланици редовно отправят заплахи за саморазправа към служителите. Стигнало се е до там, че проверките вече се извършват с полицейска помощ, за да се гарантира сигурността на инспекторите.

Схемата с краставиците и "изчезнали“ агнета

Освен проблемите с месото, директорът на БАБХ потвърди и съмненията за измама при зеленчуците. Текат проверки по сигнали, че гръцки краставици масово се препакетират у нас и се продават като "български“.

Разкрита е и схема с 800 агнета от Румъния, които буквално са "изчезнали“. Животните са били без маркировка и ветеринарен контрол, като вероятно е трябвало да получат фалшив български печат преди Великден.

Мерки срещу некачествената храна

"Дори да е имало чадъри над някои търговци, те вече паднаха“, категоричен бе д-р Мавровски в студиото на Nova. Той подчерта, че БАБХ няма да допусне в детските градини да влиза некачествена стока, въпреки случаите на "покъртително“ състояние на месо и млечни изделия, засечени в Хасково, Ловеч и Дебелец.