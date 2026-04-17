Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) публикува снимки в страницата си в социалната мрежа Фейсбук от месодобивното и месопреработвателно предприятие в пловдивското село Радиново, чиято дейност бе спряна, след като проверка установи множество нарушения на изискванията за хигиена и месо без документи.
Потресаваща мизерия
В три хладилни камери са открити общо почти 36 тона различни видове месо без възможност за проследимост или с изтекъл срок на годност. От тях близо 35 тона са насочени за унищожаване. Другият 1 тон храни е възбранен. За него се очаква представянето на допълнителни документи.
Инспекторите от Централно управление на БАБХ и от областните дирекции в София-град и Пловдив са констатирали лошо санитарно-хигиенно и технологично състояние на сградния фонд, на технологичното оборудване, на хладилни камери и прилежащия терен.
По целия технологичен път има неработещи мивки и стерилизатори. Част от хладилните камери не се използват по предназначение. В други се съхраняват смесено годни и негодни храни. Под, стени и тавани са силно замърсени, метални повърхности са корозирали.
Филтърът за преминаване на персонала не работи и на практика не се извършва никаква дезинфекция. Помещението за транжиране е мръсно, мивката и стерилизаторът не работят. Не се поддържа изискваната температура. Има разкъсани уплътнения на вратите на хладилни камери.
Инспекторите са констатирали риск от вторично замърсяване при движението на сурово-сушените продукти от камера в камера. Дейността на предприятието може да бъде подновена след отстраняване на всички нарушения.
един тракиец
преди 2 ч. и 15 мин.
Има само едно голямо месопреработвателно предприятие в Радиново. Нямат право да кажат преди да се е произнесъл съда. Който желае, може да го намери за секунди в Гугъл. Иначе, на Братя Къртеви, единият собственик е в затвора за групово изнасилване и малтретиране на служител - присъда от 15г.
Bliss
преди 2 ч. и 51 мин.
БАБХ да кажат коя е фирмата! ЗАЩО ГИ КРИЯТ
archi
преди 3 ч. и 36 мин.
Това предприятие не трябва вече да съществува.
YNWA97
преди 4 ч. и 19 мин.
Братя Къртеви?
Филибчо
преди 4 ч. и 27 мин.
Казвайте ЗАДЪЛЖИТЕЛНО имената на такива фирми!!!!!!
