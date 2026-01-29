Шефката на салона за красота, в който камери снимаха секс с нея, изчезна от Бургас

© Районната прокуратура в Бургас проверява сигнал за поставени камери за видеонаблюдение в студио за лазерна епилация. Разследването е започнало, след като клипове на млада жена с нецензурно съдържание са били разпространени в тайна група в интернет приложение. Открити са и записи с порнографско съдържание, заснети в същия салон за красота.



Жена, която била клиент в студио за лазерна епилация, подала сигнал в прокуратурата, след като се сдобила с видео, на което се вижда как козметичките ѝ правят процедурата, докато е без дрехи.



Шефката на най-претовареното с клиентела заведение за красота в Бургас, което се подвизаваше 10 години като лазерно-естетичен център, с изключително претенциозно наименование, е разпоредила да се затвори бизнесът.



Изчезвам от Бургас, затварям салона, не мога да издържам на този тормоз. Това са думите на З.С. към персонала ѝ от снощи, след като медиите оповестиха за скандала. Тя се води собственичка на студиото за епилации, в което, за да си запишеш час, се чака много дни.



"Тук идваха всички хора с пари, но и с акъл, защото това бе салонът с най-приемливи цени за процедурите при съотношение цена-качество на услугата. Апаратите за обезкосмяване тук са най-скъпите като оборудване и инвестицията в апаратура като цяло винаги е надвишавала в пъти конкуренцията наоколо", каза клиент на З.С., който я познава много добре и е бил чест посетител, общински съветник.



Рекламата на студиото е изтрита във Фейсбук, липсват петте красавици, една от които е украинка, сред лукса в розовото фоайе.



Репортер на регионалния сайт "Флагман" установи, че са свалени и индентификациите по стъклената част на сградата. Изнасянето обаче е било толкова бързо снощи, че все още стоят балоните и части от украсата за 10-годишнината на Центъра, снимки и видеа, от който допреди няколко часа имаше в изобилие във фейсбук.



Не е ясно как са уведомени многобройните клиенти със запазени часове за днес, но е факт, че кепенците са пуснати. Това явно е станало доброволно, защото не личи да са влизали за претърсване от ОДМВР-Бургас.



Шансовете да се установи виновен за това, че са били записвани голи жени на процедури по обезкосмяване, някои от които продължават с часове, са минимални, според преценка на специалисти по киберсигурност и юристи, запознати с тънкостите в Наказателния кодекс.



Няма никакво ограничение записите с порноматериали, в които в главна роля са известни бургаски фигури, отдавна да са напуснали пределите на страната и да са част от специализирани порносайтове, на които да са предоставяни от български доставчици.



Според член на разбития канал в Телеграм с над 50 хил. абонати, достъп се получава, ако те покани вътрешен потребител и гарантира за теб. Има обаче условие - и ти да предоставиш порно видео, което се одобрява от администраторите. Колкото по-възбуждащо изглеждат кадрите, толкова по-широк е достъпът на членуващия до съдържанието в канала.



Само преди 5 дни бизнес дамата блестеше в перфектна форма и се къпеше в лукс на 10-годишния юбилей, днес са останали само няколко балона във фоайето и скелетът от триумфалната арка на числото 10.



"Там има два записа с доста строг интимен характер, на които съм снимана аз. Това е злонамерена атака, която е насочена към мен", твърди собственичката Златина.