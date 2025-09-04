Шеф на МВР е в тежко състояние след побой от младежи!

© Ръководителят на областната дирекция на МВР в Русе старши комисар Николай Кожухаров е настанен в болница в тежко състояние след нанесен му побой тази нощ, предаде БНР.



Инцидентът е станал около полунощ, когато полицейският шеф направил забележка на петима младежи. Те, от своя страна, проявили агресия и нападнали Кожухаров.



Комисарят е в тежко състояние поради множеството му наранявания.