|Шеф на МВР е в тежко състояние след побой от младежи!
Инцидентът е станал около полунощ, когато полицейският шеф направил забележка на петима младежи. Те, от своя страна, проявили агресия и нападнали Кожухаров.
Комисарят е в тежко състояние поради множеството му наранявания.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1
