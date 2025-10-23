ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Шеф Николов: Табелката на "Мишлен" ще доведе до повече работа
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:08Коментари (0)148
©
Не е необходимо един ресторант със звезди "Мишлен“ да бъде лъскав, но е задължително да предлага изключително качествена храна. Това коментира пред БНР шеф Цветомир Николов по време на първата специализирана конференция за развитие на луксозния туризъм.

Въпреки че българската кухня и ресторанти печелят все по-голямо внимание, у нас все още няма заведение, получило престижното отличие от прочутия кулинарен справочник "Мишлен“.

Според шеф Николов, за да влезе България в картата на "Мишлен“, е необходимо държавата да предприеме конкретни действия.

"Трябва да се изпрати едно писмо, да се плати една такса и да има заинтересованост. Това ще бъде много силен маркетингов инструмент за страната“, обясни той.

Той допълни, че звездата се дава не за лукс, а за изключителни качества и постижения, и че финансовите ресурси не са достатъчни:

По думите на шеф Николов, една от причините българските ресторанти да изостават е структурата на собствеността в бранша:

"В България много малко хора в този сектор са собственици на ресторантите си. Повечето са на хранилка и нямат интерес.Табелката на ‘Мишлен’ ще доведе до повече работа.“

Шеф Николов подчерта, че за да се постигне международно признание, българската кухня трябва да изгради собствена идентичност и да има обединение в бранша:

"Въпросът е да създадем някаква идентичност. Трябва да има обединение.“

Конференцията, посветена на развитието на луксозния туризъм у нас, разглежда и потенциала на българската кухня и ресторанти за включване в системата на "Мишлен“. Организаторите подчертават, че е крайно време България да се позиционира в този престижен сегмент на световната кулинарна сцена.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Предвиждат драстично увеличение на данък сгради
11:03 / 23.10.2025
Цените в левове и евро ще се изписват двойно до август 2026 г., н...
10:40 / 23.10.2025
Мирчев: "Лукойл" трябва да попадне в ръцете на западен инвеститор...
10:31 / 23.10.2025
Собственик на бизнес, който задържа цените: Ако ситуацията остане...
10:14 / 23.10.2025
Експерти обясниха защо на работодателите им е изключително трудно...
09:55 / 23.10.2025
Поклон! Полицаи напомниха как изглежда добротата
08:26 / 23.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Правителство предложи край на лятното часово време
Правителство предложи край на лятното часово време
14:43 / 21.10.2025
Още първата серия на "На всеки километър" започва с огромна лъжа, която се поддържа години наред
Още първата серия на "На всеки километър" започва с огромна лъжа, която се поддържа години наред
09:57 / 21.10.2025
Бачорски: Никога повече в Пловдив с жена ми
Бачорски: Никога повече в Пловдив с жена ми
17:22 / 21.10.2025
В пловдивско село започнаха да се раждат много бебета
В пловдивско село започнаха да се раждат много бебета
12:58 / 21.10.2025
Намаляват възрастта за шофьорска книжка
Намаляват възрастта за шофьорска книжка
15:51 / 22.10.2025
Електрическа триколка се блъсна в кола, водачът почина в линейката към Пловдив, арестуваха шофьора на автомобила
Електрическа триколка се блъсна в кола, водачът почина в линейката към Пловдив, арестуваха шофьора на автомобила
11:48 / 22.10.2025
Една легенда на 65
Една легенда на 65
17:34 / 21.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Първа лига сезон 2025/26
Катастрофи в България
Предаване "Цветовете на Пловдив"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: