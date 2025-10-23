Шеф Николов: Табелката на "Мишлен" ще доведе до повече работа

© Не е необходимо един ресторант със звезди "Мишлен“ да бъде лъскав, но е задължително да предлага изключително качествена храна. Това коментира пред БНР шеф Цветомир Николов по време на първата специализирана конференция за развитие на луксозния туризъм.



Въпреки че българската кухня и ресторанти печелят все по-голямо внимание, у нас все още няма заведение, получило престижното отличие от прочутия кулинарен справочник "Мишлен“.



Според шеф Николов, за да влезе България в картата на "Мишлен“, е необходимо държавата да предприеме конкретни действия.



"Трябва да се изпрати едно писмо, да се плати една такса и да има заинтересованост. Това ще бъде много силен маркетингов инструмент за страната“, обясни той.



Той допълни, че звездата се дава не за лукс, а за изключителни качества и постижения, и че финансовите ресурси не са достатъчни:



По думите на шеф Николов, една от причините българските ресторанти да изостават е структурата на собствеността в бранша:



"В България много малко хора в този сектор са собственици на ресторантите си. Повечето са на хранилка и нямат интерес.Табелката на ‘Мишлен’ ще доведе до повече работа.“



Шеф Николов подчерта, че за да се постигне международно признание, българската кухня трябва да изгради собствена идентичност и да има обединение в бранша:



"Въпросът е да създадем някаква идентичност. Трябва да има обединение.“



Конференцията, посветена на развитието на луксозния туризъм у нас, разглежда и потенциала на българската кухня и ресторанти за включване в системата на "Мишлен“. Организаторите подчертават, че е крайно време България да се позиционира в този престижен сегмент на световната кулинарна сцена.