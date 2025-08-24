ИЗПРАТИ НОВИНА
Шарка застрашава живота на най-награждаваното стадо, собственикът отказва евтаназия
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:13
©
Ветеринарният лекар доц. д-р Атанас Вучков алармира за сериозен взрив на заболяването шарка по овцете в Пловдивска област, подчертавайки, че без масова ваксинация отрасълът на овцевъдството в България е в сериозна опасност.

"Голяма част от обществото и отговорните фактори в държавата не разбират мащаба на проблема, пред който сме изправени. Шарката е най-тежкото заразно заболяване по дребните преживни – вирусът е изключително заразен, устойчив и пагубен за редица органи на овцете“, посочва доц. Вучков.

По думите му, ваксинацията срещу шарка в миналото е била приоритет в профилактичните планове на ветеринарните лекари в България. Днес обаче липсата на поголовна ваксинация води до трагични последици.

Огнища в стадото на Аграрен университет – Пловдив

В стадото на Аграрен университет – Пловдив, състоящо се от 60 овце, на 48-ия час от появата на първите симптоми са починали три животни, а три други са с тежко протичане на заболяването.

"Не пожелавам на никого да види тази картина в собствената си ферма“, коментира доц. Вучков.

Към момента няма официални данни, че Министерството на земеделието и храните (МЗХ) или БАБХ са подали заявка към Европейската комисия за разрешение на масова ваксинация. Според специалиста колебанията на институциите се подхранват от становища на организации, противопоставящи се на ваксинирането.

Само за последните дни вирусът е причинил унищожението на няколко развъдни стада:

- Стадото на Атанас Пенелов и майка му Цеца Пенелова от с. Правище – 136 овце, 7 коча и 15 агнета – е екарисирано след масово заразяване.

- Стадото на Трифон Чолаков от с. Голям Чардак – над 150 овце, кочове и агнета – също е ликвидирано.

В Пловдивска област вече е загубена около 73% от популацията на Ваклите маришки овце. Според доц. Вучков, вирусът прониква дори при спазване на всички карантинни мерки, а ограниченията и вземането на проби не са достатъчни за предотвратяване на епидемията.

Борба за оцеляване на Белите маришки овце

Стопанинът Павел Драганов от с. Дуванлии отказва екарисажа на своето стадо от 100 овце – предимно разплодни майки от породата Бели маришки – въпреки положителните проби за вируса. На 21.07.2025 са взети пробите от БАБХ са положителни за наличие на вируса. До ден днешен, вече близо месец, стадото е без клинични признаци.

Павел Драганов е известен със своите постижения в животновъдството – когато участва в изложби, той неизменно печели големи награди със свои животни от всяка категория – овца, коч, подрастващи. Има отличия от изложенията в Мечкарево и Арбанаси и редовно се класира на първите места на ежегодните изложби на маришките овце, които най-често се провеждат в двора на Аграрния университет.

Той подчертава, че овцете са негов живот и че не може да ги унищожи. В страната има едва около 400 чистопородни майки Бели маришки овце, а съхранението на генетично ценните разплодни животни е под сериозна заплаха.

Доц. Вучков отново подчертава, че единственият начин да се спаси българското овцевъдство е поголовна ваксинация на овцете и призовава институциите да предприемат спешни мерки.

"Колкото повече се бавят отговорните фактори, толкова повече свидетели ще има на подобни трагични гледки“, заключава ветеринарният специалист.







Урсулка,миличката свършила ваксините и за това не и дреме за БГ. стопанството.Нарочно Европа прави пас и смело ръсят зарази по въздуха.Откриват се нетипични вируси за нашите ширини.И сме длъжни да им ръкопляскаме.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

