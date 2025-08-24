ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Шарка застрашава живота на най-награждаваното стадо, собственикът отказва евтаназия
"Голяма част от обществото и отговорните фактори в държавата не разбират мащаба на проблема, пред който сме изправени. Шарката е най-тежкото заразно заболяване по дребните преживни – вирусът е изключително заразен, устойчив и пагубен за редица органи на овцете“, посочва доц. Вучков.
По думите му, ваксинацията срещу шарка в миналото е била приоритет в профилактичните планове на ветеринарните лекари в България. Днес обаче липсата на поголовна ваксинация води до трагични последици.
Огнища в стадото на Аграрен университет – Пловдив
В стадото на Аграрен университет – Пловдив, състоящо се от 60 овце, на 48-ия час от появата на първите симптоми са починали три животни, а три други са с тежко протичане на заболяването.
"Не пожелавам на никого да види тази картина в собствената си ферма“, коментира доц. Вучков.
Към момента няма официални данни, че Министерството на земеделието и храните (МЗХ) или БАБХ са подали заявка към Европейската комисия за разрешение на масова ваксинация. Според специалиста колебанията на институциите се подхранват от становища на организации, противопоставящи се на ваксинирането.
Само за последните дни вирусът е причинил унищожението на няколко развъдни стада:
- Стадото на Атанас Пенелов и майка му Цеца Пенелова от с. Правище – 136 овце, 7 коча и 15 агнета – е екарисирано след масово заразяване.
- Стадото на Трифон Чолаков от с. Голям Чардак – над 150 овце, кочове и агнета – също е ликвидирано.
В Пловдивска област вече е загубена около 73% от популацията на Ваклите маришки овце. Според доц. Вучков, вирусът прониква дори при спазване на всички карантинни мерки, а ограниченията и вземането на проби не са достатъчни за предотвратяване на епидемията.
Борба за оцеляване на Белите маришки овце
Стопанинът Павел Драганов от с. Дуванлии отказва екарисажа на своето стадо от 100 овце – предимно разплодни майки от породата Бели маришки – въпреки положителните проби за вируса. На 21.07.2025 са взети пробите от БАБХ са положителни за наличие на вируса. До ден днешен, вече близо месец, стадото е без клинични признаци.
Павел Драганов е известен със своите постижения в животновъдството – когато участва в изложби, той неизменно печели големи награди със свои животни от всяка категория – овца, коч, подрастващи. Има отличия от изложенията в Мечкарево и Арбанаси и редовно се класира на първите места на ежегодните изложби на маришките овце, които най-често се провеждат в двора на Аграрния университет.
Той подчертава, че овцете са негов живот и че не може да ги унищожи. В страната има едва около 400 чистопородни майки Бели маришки овце, а съхранението на генетично ценните разплодни животни е под сериозна заплаха.
Доц. Вучков отново подчертава, че единственият начин да се спаси българското овцевъдство е поголовна ваксинация на овцете и призовава институциите да предприемат спешни мерки.
"Колкото повече се бавят отговорните фактори, толкова повече свидетели ще има на подобни трагични гледки“, заключава ветеринарният специалист.
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 49 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Голямата промяна в известна верига за дрехи втора употреба в Бълг...
12:13 / 24.08.2025
Максималната стойност на ваучерите за храна при превалутиране по ...
11:51 / 24.08.2025
Хванаха шофьора на буса с мигранти от Лозенец! Грузинец е и опита...
12:03 / 24.08.2025
30 млрд. лв. трябват, за да бъде подменена остарялата ВиК мрежа в...
11:45 / 24.08.2025
Николай Попов: Марти и Христина остават между живота и смъртта
11:24 / 24.08.2025
Борисов за МВР и ДАНС: Радев да каже какво мисли да прави
11:27 / 24.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Климатолог: Имаме по-голям проблем от идващите валежи
12:46 / 22.08.2025
След 20 години култов дует отново заедно
11:27 / 23.08.2025
Силно земетресение в Румъния
16:20 / 22.08.2025
Мистериозната Виктория се е возила в АТВ-то на полицейския син!
14:40 / 22.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS