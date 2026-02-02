ЗАРЕЖДАНЕ...
|Сервитьор: Клиентите ни казват сами да си обръщаме левовете в евро
Кой ви излъга, че от 1-ви февруари с една валута ще ни е много лесно, хората продължават да дават левове. Нямали евро. Така звучат оплакванията на сервитьор, който споделя в социалните мрежи, че това е редовен сценарии през последните два дни.
"Не им приемаме левовете - няма как, но те все пак настояват да ги вземам и да си ги обменим сами", разказва още сервитьорът.
Коментари (0)
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
