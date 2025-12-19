Семейството на Краля на кокаина притежава имоти в България, ДАНС го обявява за заплаха за националната сигурност

© Сръбският мафиот Сретан Йосич, известен с прякора "Йоца Амстердама“ и определян като "Краля на кокаина“, е на свобода, след като на 10 декември Апелативният съд в Белград постанови предсрочното му освобождаване от затвора в Сърбия, предава изданието "Уикенд“.



Йосич изтърпяваше присъда като поръчител на убийството на сръбския гангстер Горан Марянович – Гогси Бобмаш. Според различни разузнавателни оценки той е ръководил престъпен клан за поръчкови убийства с дейност в редица европейски държави.



Сретан Йосич бе задържан през април 2002 г. в София при акция на НСБОП в района на площад "Възраждане“. Операцията е ръководена от тогавашния главен секретар на МВР Бойко Борисов. Йосич е бил издирван с червена бюлетина на Интерпол.



След ареста си той прави опит да организира бягство от българския затвор, за който по неофициална информация са били платени милиони долари. Планът се проваля, а по-късно Йосич е екстрадиран първо в Нидерландия, а след това – в Сърбия, където прекарва общо около 23 години зад решетките.



Според данни, постъпвали през годините в българските служби за сигурност, включително от партньорски разузнавателни структури, Сретан Йосич е подготвял убийството на Бойко Борисов като акт на отмъщение за ареста си. Поради тази причина лидерът на ГЕРБ е под постоянна охрана от 2003 г.



Твърди се, че са били осуетени поне три опита за покушение. Един от тях датира от 2004 г., когато поръчката е възложена на хърватска група килъри. Друг случай става известен през 2012 г. след разбиването на бандата за поръчкови убийства "Килърите“, ръководена от Петър Стоянов – Сумиста. По показания на защитени свидетели именно Йосич е стоял зад поръчката.



Според информации на службите, дори след екстрадицията си Йосич е продължил да оказва влияние върху престъпни процеси в България. На него се приписва участие в гангстерски конфликти, включително поръчки за убийства на известни фигури от ъндърграунда. Последното убийство, свързвано с името му у нас, е това на енергийния бизнесмен Борислав Георгиев през 2008 г.



ДАНС подготвя налагането на забрана Сретан Йосич да влиза на територията на България, като той ще бъде обявен за заплаха за националната сигурност. В момента Йосич няма право да напуска Сърбия до февруари 2026 г.



Засега не е известно дали ДАНС ще забрани на съпругата и сина на Сретан Йосич – Вера и Николай да влизат в България. Жената на Йоца има български паспорт от 2006 година. Синът му също. По непотвърдена информация Вера често пребивава в България, собственик е на огромен мезонет до Президентството, както и на страхотен имот в Слънчев бряг.