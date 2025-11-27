Семейството на Коцев: Филип Буков организира кампания за набиране на средствата за покриване на гаранцията

© Актьорът Филип Буков се свърза с нас, за да ни каже, че организира кампания за набиране на средства за покриване на гаранцията на Благо. Това написа семейството на кмета на Варна в профила му във Facebook.



Ето какво гласи и тяхната публикация



Той ни разказа за хора в цялата страна, които искат да дарят, за да може Благо да се върне възможно най-бързо вкъщи.



Благодарим му за инициативата. Той неведнъж показа, че е на страната на свободните граждани, които излизаха десетки пъти по площадите в София, Варна, Пловдив и Русе в подкрепа на Благо!



Кампания: "Свобода за Благо“



От пресцентъра на ПП подчертаха, че това е единствената дарителска кампания, подкрепена от семейството на кмета на Варна.



По-рано народният представител от ПП-ДБ Манол Пейков също обяви дарителска кампания за събирането на средствата за гаранцията на Коцев.