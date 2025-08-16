ЗАРЕЖДАНЕ...
|Семейство от Пловдив развенча митовете за скъпото и лошо Българско Черноморие
Даваме думата на хората сега - при това без никаква намеса от наша страна:
"Здравейте! Вече няколко години слушаме колко зле било по нашето море, колко скъпо било, колко мръсна била водата и колко алчни били българските ресторантьори.
Нищо подобно! През юли направихме 6 нощувки в Несебър, а сега наскоро през август - отново 6 в Приморско. Абсолютно нормални цени, в никакъв случай не по-високи, отколкото в пловдивските ресторанти, идеално обслужване, чиста вода, много забавления и за нас, и за децата.
Всяка вечер на различен ресторант - без забележка! Хотелите - също отлични. Няма да постваме касови бележки, защото не е нужно. Просто изберете правилното място и няма да съжалявате. Правим уточнението, че не сме от богатите българи, а сме едно нормално средностатистическо семейство с двама работещи родители и две деца.
В чужбина също е хубаво, обиколили сме света. Но Българското Черноморие има своя неповторим чар. Бъдете здрави и позитивни!"
