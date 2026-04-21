Министерството на вътрешните работи продължава активната работа срещу изборните престъпления, като в село Коняво е установен случай на предлагане на пари за гласуване в полза на определена политическа формация. Секретарят на МВР Георги Кандев потвърди чрез социалните мрежи, че органите на реда вече не са обвързани с ограниченията за обявяване на партии, налагани по време на кампанията.

Работата по случаите с нарушения на изборния процес продължава с пълна сила и след края на вота, информира Plovdiv24.bg. Георги Кандев е категоричен, че всеки, който е участвал в търговия с гласове, ще бъде издирен и изправен пред съда, тъй като за подобни посегателства срещу демокрацията давност няма.

Конкретният случай от изборния ден в село Коняво, община Кюстендил, касае мъж, който е предлагал по 30 евро на местни жители. Срещу сумата те е трябвало да гласуват за политическа партия с номер 17 в бюлетината и конкретна преференция 101. Извършителят е установен от органите на реда и е привлечен в качеството на обвиняем.

Към момента лицето е задържано за срок от 72 часа, като по случая е образувано досъдебно производство. Секретарят на МВР подчерта, че работата по разплитането на схемата продължава, и обеща да поддържа обществеността информирана за напредъка по разследванията на изборни престъпления.